В период с января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов, что привело к потере $935 млрд экспортной выручки от международного туризма

Убытки туристической отрасли из-за сокращения числа поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса за первые десять месяцев 2020 года составили $935 млрд.

Читайте такжеКоличество иностранных туристов в Украине в 2020 году из-за COVID-19 сократилось почти в четыре разаОб этом сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). По ее данным, туризм возвращается на уровень 1990 года.

«В период с января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года. Это привело к потере $935 млрд экспортной выручки от международного туризма»,— сообщается на сайте UNWTO, передает kommersant.

По данным организации, число международных путешественников по итогам года сократится на 70–75%. «В этом случае мировой туризм вернется к уровню 30-летней давности с уменьшением числа прибытий на 1 млрд и потерей примерно $1,1 трлн»,— сказано в сообщении. Число поездок в Азиатско-Тихоокеанский регион за первые десять месяцев этого года сократилось на 82%, на Ближний Восток — на 73%, в Африку — на 69%, в Европу и Америку — на 68%.

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Автор: УНИАН