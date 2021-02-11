Задерживаются два рейса - из Египта и Турции.

Международный аэропорт «Одесса» из-за тумана изменил график приема и отправки самолетов.

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Как сообщили в аэропорту, задерживается ожидавшийся утром самолет компании Turkish Airlines из Стамбула.

Также уже известно, что прибудет с опозданием борт SkyUp из Шарм-эль-Шейха (Египет), посадка которого запланирована на 13:10.

Расписание остальных рейсов пока остается без изменения.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии и Африки.

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Автор: Лариса Козовая