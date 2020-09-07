В то же время мэр Львова отметил, что туристы начали постепенно возвращаться в город.

Львов рассматривает возможность изменения формата массовых развлекательных мероприятий, ради которых туристы приезжают в город, сместив акцент на более точечные, одиночные мероприятия с ограниченным количеством посетителей, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый во время брифинга в рамках пресс-тура проекта «Мандруй Україною», отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«С точки зрения туризма, видите, книжный форум решили переформатировать, потому что боялись, что будет обострение. И вообще, мы же не можем предсказать, что будет в Украине через 3-4 недели. Даже если я говорю о Львове, я понимаю, что ситуация может измениться. Многие люди приезжают специально на определенные события, и могут просто не доехать, если, например, отменятся поезда. Однако если ситуация в стране будет более-менее стабильна, тогда можно давать драйв - фестивали, интересные какие-то перформансы. Я думаю, что сейчас мы будем генерировать идеи таких интересных перформансов, возможно, больше таких точечных. То есть не для больших групп одновременно, а, например, на 100-200 гостей, чтобы люди приехали, посмотрели и уехали», - рассказал Садовый.

В то же время мэр Львова отметил, что туристы начали постепенно возвращаться в город.

«То, что я сейчас вижу, уже пошло восстановление туристических потоков. Очень много киевлян, очень много приезжает людей с востока Украины. Очень интересная динамика была по иностранцам. Знаете, кто у нас на первом месте сейчас? Белорусы! А уже только на втором месте поляки. Правда, сейчас из-за временного запрета на въезд иностранцев в Украину, зарубежные потоки прекратились», - пояснил он.

Также глава Львова отметил перспективность спортивного туризма в городе. Ведь здесь ежегодно проводится более 30 открытых кубков Львова по различным видам спорта, в которых принимают участие спортсмены со всей страны. К примеру, на днях завершился открытый Кубок по плаванию.

При этом он добавил, что несмотря на карантин, крупные инфраструктурные проекты, в том числе важные для туризма, не прекращались. В частности, продолжается реконструкция площадей перед Оперным театром и перед железнодорожным вокзалом.

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Автор: Марина Григоренко