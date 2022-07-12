Немецкий авиаперевозчик был единственным в Европе, который имел наивысшую оценку сервиса.

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa лишилась престижного звания 5* в оценке сервиса, полученного лишь в 2017 году от британского консалтингового агентства Skytrax, которое оценивает сервис авиакомпаний по всему миру.

Об этом соощает avianews.com.

Отмечается, что до сегодняшнего дня немецкий авиаперевозчик был единственным в Европе, который имел наивысшую оценку сервиса.

При этом Skytrax понизил рейтинг немецкой авиакомпании с 5 до 4* из-за общего снижения сервиса как на коротких, так и на дальних рейсах. Наивысшая оценка 5* осталась только у первого класса, который Lufthansa предлагает на маршрутах большой дальности.

Чтобы поднять свой рейтинг с 4 до 5*, Lufthansa несколько лет развивала флот, обновляла салоны уже летающих самолетов, вводила новые цифровые сервисы, открывала новые бизнес-залы, улучшала сервис на земле и в воздухе. Однако вскоре после получения престижного статуса авикомпания начала постепенно ухудшать качество обслуживани, отмечают профильные эксперты.

В частности, после получения наивысшей оценки в 2017 году немецкий авиаперевозчик значительно сократил бесплатный сервис в эконом-классе. Например, на дальних рейсах из самых дешевых билетов эконом-класса убрали багаж, а на коротких рейсах в эконом-классе пассажиров оставили без бесплатного питания и напитков.

В 2022 году очередное нововведение Lufthansa в эконом-классе на рейсах средней дальности еще больше приблизило ее сервис к лоукостерам: с 21 июня авиакомпания начала присваивать пассажирам с билетами по самому низкому тарифу Economy Light места в автоматическом режиме. При этом пассажира могут специально посадить около туалета или на неудобное кресло, чтобы стимулировать его поменять место, тогда как услуга по смене места стоит 25 евро. Ранее все пассажиры эконом-класса могли бесплатно выбрать место во время онлайн-регистрации.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская авиакомпания "МАУ" начала чартерную программу с польскими партнерами, поскольку в условиях войны в Украине запрещены полеты гражданской авиации.