Пассажиры, которые забронировали рейс Lufthansa Group в или из Украины до 31 августа, могут бесплатно перебронировать на другой рейс авиакомпании в или из Польши, Словакии, Венгрии, Румынии или Молдовы.

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa продлевает запрет на использование неба Украины и РФ до 30 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Lufthansa.

"Lufthansa и все авиалинии Lufthansa Group приостанавливают полеты в Украину и из Украины до 30 июня 2022 года. Сейчас воздушное пространство над Украиной закрыто, полеты не осуществляются. Lufthansa постоянно следит за ситуацией и позже примет решение о дальнейших рейсах", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пассажиры, которые забронировали рейс Lufthansa Group в Украину или из Украины до 31 августа 2022 года, могут бесплатно перебронировать на другой рейс авиакомпании в или из Польши, Словакии, Венгрии, Румынии или Молдовы. Новая дата путешествия должна быть до 30 сентября 2022 года. Также возможен бесплатный возврат средств.

Также отмечается, что Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 30 июня 2022 года "из-за текущей нормативной ситуации". По этой причине все рейсы авиакомпании Lufthansa в Россию и из России на этот период должны быть отменены. Пассажиры будут проинформированы.

Справка УНИАН. Lufthansa – крупнейшая немецкая авиакомпания, национальный авиаперевозчик Германии и крупнейшая авиакомпания Европы, как по количеству самолетов, так и по количеству перевезенных пассажиров.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" ("МАУ") продлила приостановку регулярных и чартерных рейсов в Украине до 1 июня 2022 года.