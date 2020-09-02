Rixos Pemium Belek предлагает великолепный отдых в 700 фешенебельных номерах и люксах, оформленных в 7 изысканных стилях и расположенных на территории в 405 тыс. кв. м, с обширной парковой зоной и собственным песчаным пляжем протяженностью 700 метров.

Единственный 5-звездочный отель в Анталии, который продолжал работать во время пандемии коронавируса, так как клиенты выразили желание остаться в нем на весь карантин.

Rixos Pemium Belek предлагает великолепный отдых в 700 фешенебельных номерах и люксах, оформленных в 7 изысканных стилях и расположенных на территории в 405 тыс. кв. м, с обширной парковой зоной и собственным песчаным пляжем протяженностью 700 метров. Мы предлагаем отборные блюда турецкой, итальянской и мировой кухонь как в формате «шведского стола», так и A’la Carte. К услугам гостей - многочисленные бары, бассейны, детский клуб, развлекательные программы для взрослых и детей и многое другое.

Общая площадь роскошных спа-салонов Anjana составляет 4500 кв. м. Благодаря разнообразным расслабляющим спа-процедурам Anjana SPA, вы откроете путь к гармонии и восстановлению тела и души.

В RixosPremiumBelek есть все условия для активного отдыха и занятий спортом под руководством опытных тренеров эксклюзивного спортклуба отеля.

Все гостиRixosPremiumBelek в качестве комплимента получают бесплатный трансфер и входной билет в уникальный тематический парк развлечений The Land of Legends.

The Land of Legends приглашает в мир гипер ощущений, безграничной радости и адреналина!

ТЕМАТИЧЕСКИЙПАРК

Неиссякаемый источник адреналина и гипер ощущений независимо от сезона!

Окунитесь в легендарную атмосферу тематического парка, где вы можете открыть для себя захватывающие дух аттракционы и горки, насладиться серфингом в бассейне с искусственными волнами, понежиться в спокойной воде и позагорать на песчаном берегу. Вы испытаете непередаваемые ощущения с нашими 525-метровыми американскими горками TyphoonCoaster и прикоснетесь к небу на 61-метровых Hyper Coaster. А еще вас ждут более 40 водных горок и более 20 развлекательных площадок.

В Стране Легенд у вас также будет возможность встретиться с прекрасными представителями водного мира, включая дельфинов, белых китов и моржей, увидеть их удивительные таланты и посмотреть уникальное шоу на стадионе вместимостью 1800 человек. В общем, прекрасное настроение и годовой запас адреналина и позитива вам здесь гарантированы!

НОВЫЕ ЛЕГЕНДЫ В СТРАНЕ ЛЕГЕНД – МАША И МЕДВЕДЬ!

Концепция The Land of Legends предполагает постоянное пополнение арсенала развлечений для гостей.

Одной из таких новинок стал Парк Смеха «Маша и Медведь», мировая премьера которого состоится в этом сезоне. Гости смогут погрузиться в мир любимых мультяшных героев и открыть для себя их историю в реальном времени.

А еще вас ждет WaterMania – новый аттракцион водных приключений! WaterMania предлагает уникальное интерактивное приключение на лодке. Готовы принять новый вызов от The Land of Legends?

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Автор: УНИАН