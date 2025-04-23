Местные называют остров Рапа-Нуи или "Большая Раппа", и добраться до него с Чили на самолете можно за шесть часов.

Остров Пасхи - самое изолированное и населенное место на Земле, где проживает менее 7000 человек.

Как пишет Daily Express, расположенный в юго-восточной части Тихого океана, примерно в 3200 километрах западу от Чили, рейсы на отдаленный остров, выполняемые авиакомпанией LATAM Airlines, отправляются один раз в день из столицы Чили Сантьяго.

Местные называют остров Рапа-Нуи или "Большая Раппа", и добраться до него с Чили на самолете можно за шесть часов. Название происходит от коренных жителей Рапануи-Полинезийцев, которые впервые прибыли на остров около 700-1000 гг. н. э.

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Интересно, что название остров Пасхи впервые использовал голландский исследователь Якоб Роггевен, который прибыл на Пасху в 1722 году, откуда и произошло название, а в 1995 году ЮНЕСКО включило остров Пасхи в список Всемирного наследия.

"Но что делает это место таким особенным, так это коллекция огромных статуй Моаи из вулканического камня, которые его населяют, достигая 4 метров в высоту и привлекая, по оценкам, 100 000 посетителей каждый год", - сказано в статье.

Высеченные народом Рапа-Нуи и, как полагают, представляющие духов умерших предков, на острове находится более 800 статуй больших голов, хотя многие изначально поставлялись с туловищами, которые со временем были захоронены.

Влиятельная личность в сфере путешествий рассказала Селин объяснила, что вам придется заплатить сбор за национальный парк в размере 80 долларов, а также что для вас также требуются гиды. Национальный парк Рапа-Нуи занимает 40% острова, состоящего из трех спящих вулканов.

На острове "почти нет связи", но Селин рассказала, что есть Wi-Fi. Инфлюенсер по путешествиям рекомендовала взять с собой часы, так как время может часто меняться из-за удаленности острова между часовыми поясами.

Остров можно легко объехать за день на машине, но для более длительного пребывания в главном городе Ханга-Роа есть множество отелей, баров и ресторанов, в меню которых свежая местная рыба, севиче и эмпанадас. Несмотря на то, что остров классифицируется как особая территория Чили, можно бесплатно поставить штамп в паспорте в туристическом центре.

Новости туризма

Швейцария, несмотря на свои скромные размеры, может предложить туристам отдых на любой вкус. Однако есть одна существенная оговорка - в этой альпийской стране одни из самых высоких цен в Европе, а потому отпуск там себе могут позволить далеко не все.

Эксперты туристического издания Travel Off Path рассказали туристам о трех замечательных местах, которые очень напоминают Швейцарию, но дешевле и менее многолюдны.

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