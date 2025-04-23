Словения, Румыния и Германии также радуют путешественников невероятными горными видами.

Швейцария, несмотря на свои скромные размеры, может предложить туристам отдых на любой вкус. Однако есть одна существенная оговорка – в этой альпийской стране одни из самых высоких цен в Европе, а потому отпуск там себе могут позволить далеко не все.

Тем временем, эксперты туристического издания Travel Off Path рассказали туристам о трех замечательных местах, которые очень напоминают Швейцарию, но дешевле и менее многолюдны.

1. Бавария, Германия. Самая известная часть Альп находится между Австрией и Швейцарией, но южный регион Германии Бавария также может многое предложить туристам. Это и Цугшпитце – самая высокая гора в стране, окруженная кристально чистыми озерами (подробнее о том, как туда добраться, читайте в нашем отдельном материале). Это и проложенный по холмам национальный парк Берхтесгаден, известный своими пешеходными тропами и озером Кенигзее – одним из лучших мест в Германии весной и летом.

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В Баварских Альпах также проходит Романтическая дорога протяженностью 366 километров – туристическая тропа черезсимпатичные баварские городки с фахверковыми домиками, горными долинами и прекрасными лесами. Маршрут заканчивается в Фюссене – очаровательном альпийском городе, откуда легко добраться в Нойшванштайн, ставший прообразом знаменитого замка на логотипе Disney. Как туда добраться, читайте в нашем отдельном материале.

Если говорить о ценах, то проживание в трехзвездочном отеле в баварском городке Бад-Тельц, известном своими СПА-курортами, обойдется в среднем в 90 евро.

2. Словения. Юлийские Альпы, проходящие через сердце этой небольшой центральноевропейской страны, являются ее национальной гордостью. Они известны своими зубчатыми пиками, возвышающимися над зелеными долинами и извилистыми ручьями, как в Швейцарии, но с гораздо более низкими ценами. Ну а главной визитной карточкой Словенских Альп является знаментое озеро Блед с островком, на котором возвышается очаровательная церквушка.

Еще одна жемчужина Словении – озеро Бохинь, еще более необычное, чем Блед, предлагающее катание на байдарках и другие водные развлечения, национальный парк Триглав, названный так в честь самой высокой вершины страны, и долина Соча, известная своей изумрудной рекой.

Ночевка в отеле возле озера Блед обойдется в среднем в 65 евро, тогда как на питание в местных заведениях нужно быть готовым подратить до 45 евро в день.

3. Трансильванские Альпы, Румыния. Горы Фэгэраш в Трансильвании являются одними из самых впечатляющих на континенте, и могут похвастаться рядом природных чудес, среди которых: самая высокая вершина Румынии Молдовяну, знаменитое высокогорное шоссе Трансфэгэраш и ледниковое озеро Балеа, до которого можно добраться по канатной дороге круглый год.

Помимо альпийской природы, ни одна поездка в Трансильванию не будет полной без остановки в Брашове – средневековом городе у подножия массива Постэраву. Помимо идеального Старого города с мощеными улочками и террасами кафе, это одно из самых доступных по цене направлений в Европе: средняя стоимость обеда в местном ресторане составляет 10 евро, а проживание в хорошем 4-звездочном отеле в центре города обойдется в 70 евро. Подробнее об отдыхе в Брашове читайте в нашем отдельном материале.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали четыре бюджетные альтернативы Сен-Тропе на Французской Ривьере.

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