Погибшие стали первыми жертвами в сезоне 2021 года.

На Эвересте погибли двое альпинистов, которые пытались покорить вершину.

Об этом сообщает news.com.au.

Как сообщается, погибли швейцарский альпинист Абдул Варайх и 55-летний американец Пувэй Лю. Оба перенесли снежную слепоту и истощение.

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Погибшие стали первыми жертвами в сезоне 2021 года.

По данным издания, в среднем около пяти альпинистов ежегодно умирают на самой высокой вершине мира.

Пандемия коронавируса уничтожила прошлогодний сезон, но Непал ослабил карантинные ограничения, чтобы привлечь больше альпинистов.

Непал выдал 408 разрешений на восхождение в этом сезоне, превысив предыдущий рекорд в 381 разрешение в 2019 году.

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Автор: Екатерина Лиманская