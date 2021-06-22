На Азовском море так же ожидается нашествие медуз.

На Азовском море морские блохи портят туристам отдых: их укусы вызывают зуд, покраснение и аллергическую реакцию.

Кроме того, в курортной Кирилловке заметили первую медузу в этом году. По словам местных жителей, скоро ожидается их нашествие, рассказал Александр Визуал на своем YouTube-канале.

Он показал мертвую медузу, которую выбросило на берег после шторма. Другой отдыхающий отметил, что на побережье Азовского моря очень много морских блох. Ракообразные не дают туристам купаться, поскольку неприятно кусаются.

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"Их очень много сейчас в море, очень много. Они больно кусаются, неприятно. Есть по всему пляжу, маленькие и большие. Фишка в том, что все море в этих блохах, полностью все, все побережье. Люди купаются, но они щипают. У кого-то аллергия, у кого-то нет аллергии на этих блох", – рассказал Vitaliano Almazati на своем YouTube-канале.

Отметим, морские блохи – это одни из самых распространенных плотоядных ракообразных. Их размеры 0,5-25 сантиметров, тело в большинстве сплюснуто по бокам, коричневого цвета. Они встречаются в морях и океанах по всему миру.

На пляжах очень много маленьких бокоплавов. Эти мелкие ракообразные кусаются в воде, а их укусы похожи на комариные. Сначала кажется, что к телу прилипли водоросли. Однако, это не так. Через некоторое время места укусов увеличиваются до красных пятен на коже.

Ранее мы рассказывали, что на популярном курорте Херсонщины - Лазурном - на Черном море дельфины близко подплыли к отдыхающим, которые стояли в воде недалеко от берега.

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Автор: Виктория Гордиенко