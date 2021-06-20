Годы оккупации и санкций сделали туристическую отрасль Крыма абсолютно неконкурентоспособной.

Россияне недовольны ценами на отдых в Крыму. В этом году стоимость отдыха на оккупированной территории стала еще выше, а сервис и условия за годы после аннексии не улучшились.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Отмечается, что россиянам в начале мая запретили летать в Турцию, а перелеты на курорты в Египет до сих пор так и не открыли. У большинства жителей РФ осталось не так много альтернатив для отдыха: либо Крым, либо Сочи.

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Владельцы крымских апартаментов воспользовались ситуацией и уже взвинтили цены.

Одна из российских турагентов рассказала, что ее клиенты попросили подобрать отель на полуострове. Когда она стала мониторить цены, то поняла, что выбрать там не из чего. О своем опыте она эмоционально рассказала на видео. По словам женщины, сейчас в Крыму за номер в отеле с ремонтом 20-летней давности и даже без яичницы на завтрак просят 6 тысяч рублей в сутки (2500 грн или 92 доллара).

Подобные жалобы сейчас можно найти на российских форумах и в соцсетях.

"Я тут недавно считал отпуск на конец июня. Эмираты на 20-30% дешевле Крыма выходят, если сравнивать примерно одинаковые условия. А так… четырехкомнатная квартира в Алуште стоит 8400 руб. (3500 грн) в сутки. Перелет с Питера 12 тыс. руб. (5000 грн) + трансфер + покушать. И все сотка выходит (41 600 грн)", – написал пользователь vladomirspb на форуме pikabu.ru.

По его словам, отдых в 3-звездночном отеле в Эмиратах с завтраком, обедом, обойдутся в 50 тыс. руб. (20 800 грн).

Со ссылкой на данные сайта 101hotels.com отмечается, что отдых в Ялте на неделю в конце июня в 5-звездочной гостинице Mriya resort SPA для двоих обойдется в 835 тыс. грн с завтраком.

В 4-звездочном ялтинском мини-отеле "Мариино" в то же время цена составляет 37 тысяч грн, но без питания. В Семиизе в отеле "Усадьба Голубой залив" (4 звезды) в конце июня на двоих с завтраком отдых обойдется в 42 700 грн.

Эти цены не идут ни в какое сравнение с турецкими, особенно с учетом уровня сервиса и инфраструктуры. В Турции в конце июня можно отдохнуть вдвоем в 5-звездочном отеле по цене в 8-9 тысяч гривень. По цене в 30-40 тысяч гривень предлагается премиальный отдых уровня ultra all inclusive.

Как рассказал журналистам экс-министр туризма Крыма, а нынче председатель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев, у такой ситуации есть объективные причины. В частности – оккупация и российский милитаризм.

"Причина в том, что если до 2014 года приоритетом на полуострове был туризм и все делалось сквозь призму того – хорошо это для туризма или нет. То сейчас главный приоритет там – военный комплекс. И все делается только для него", – поясняет Лиев.

По словам эксперта, если раньше цены на гостиницы в Крыму формировались по формуле минус 25% от стоимости гостиниц в Краснодарском крае, то теперь все наоборот.

"Вот в Крыму и Сочи есть абсолютно одинаковые гостиницы – это "Жемчужина" и "Ялта интурист". Раньше цена на номер в ялтинском отеле была на 25% ниже, чем в Сочи. В этом году все наоборот", – отметил он.

По словам специалиста, на стоимость отдыха влияют два основных фактора. Первый – люди. Раньше на полуостров ездили отдыхать более требовательные и даже более платежеспособные туристы. Было много иностранцев – даже из Европы и Турции.

Отдыхать летели и россияне, при том это были более богатые туристы. Теперь из РФ приезжают менее платежеспособные люди, поскольку люди с деньгами предпочитают отдых в других странах.

Второй фактор – кризис туристической отрасли Крыма, который находится под санкциями.Отдыхающих стало меньше, и платят они меньше. Соответственно, у владельцев отелей нет лишних средств на обучение персонала. А при этом им нужна как-то компенсировать падение доходов, что и выражается в повышении цен.

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Автор: Дмитрий Захаров