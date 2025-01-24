Ницца хочет позиционировать себя как дорогой элитный курорт.

Мэр французского города Ницца хочет резко ограничить количество круизных судов, которые останавливаются в порту, чтобы избавиться от "дешевых" туристов, которые, по его словам, ничего не покупают, а только разбрасывают мусор. Об этом пишет британская The Times.

Ницца - дорогой курорт на Французской Ривьере. Экологи давно жалуются на чрезмерное количество круизных судов, которые здесь останавливаются и наносят вред окружающей среде. Заявление мэра Кристиана Эстрози однако встревожило владельцев местных магазинов и ресторанов, которые боятся потери доходов.

Как отмечает The Times, Ницца любит воспринимать себя как магнит для богатых и знаменитых, а бюджетных туристов здесь часто воспринимают как портящих атмосферу.

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Мэр города планирует подписать постановление, запрещающее судам длиной более 190 метров и вместимостью более 900 пассажиров причаливать в Ницце и Вильфранш-сюр-Мер, находящихся поблизости, со следующего лета. Он убежден, что этот шаг приведет к 70-процентному падению количества круизных туристов.

"На данный момент у нас есть [корабли], которые являются настоящими плавучими городами с более 5000 пассажиров. Эти [корабли] никоим образом не соответствуют туристической модели, которую мы хотим развивать", - сказал он.

Сотрудники ресторана Trastevere в Вильфранш-сюр-Мер выразили беспокойство, поскольку количество посетителей удвоилось, когда после пандемии в город снова начали прибывать круизные лайнеры. "Мы получаем англичан, американцев и скандинавов. Они много потребляют", - сказал журналистам официант.

В прошлом году 117 круизных кораблей стали на якорь в Ницце и ещё 107 в Вильфранш-сюр-Мер.

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Как писал УНИАН, железнодорожный перевозчик Trenitalia France объявил о возобновлении рейса "Париж - Милан" с 1 апреля 2025 года. Между этими волшебными городами Франции и Италии ежедневно будет курсировать по два поезда - первые рейсы в обоих направлениях будут выезжать примерно в 7:00, а вторые после 15:00. В пути они будут проводить чуть менее семи часов.

Также мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air запустил рейсы в шесть городов Европы из румынского Сибиу, который нередко называют самым красивым городом страны.

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