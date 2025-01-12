Когда на борту судна находятся одновременно несколько сотен, а то и тысяч пассажиров, всегда существует вероятность, что кто-то умрет или погибнет.

Круизные компании стараются сделать все возможное, чтобы путешествие на морском лайнере было максимально комфортным и приятным для пассажиров. Частью этих усилий являются детальные готовые планы действий на случай любой возможной ситуации. В том числе смерти кого-то из пассажиров или экипажа. Как пишет Independent, большинство крупных судов даже имеют собственный маленький морг для временного хранения умерших.

Смерть на борту лайнера может произойти как по естественным причинам, так и в результате несчастного случая или даже убийства. При любых обстоятельствах задачей экипажа является сделать все возможное, чтобы эта трагедия не испортила отдых остальных нескольких сотен или даже тысяч пассажиров, которые заплатили большие деньги за круиз.

К счастью, смерти на круизных лайнерах случаются совсем нечасто. Исследование, опубликованное в Международном журнале медицины путешествий и глобального здоровья, зафиксировало, что в период с 2000 по 2019 год на 78 океанских и речных круизных маршрутах, которые попали в выборку, умерли 623 человека. Из них, 89% были пассажирами, а остальные - членами экипажа. Основные причины смертей - падение за борт или на нижнюю палубу, сердечные приступы и самоубийство.

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Несмотря на то, что около 30 миллионов человек ежегодно отправляются в круиз, указанное количество смертей действительно является мизерным. Но, когда трагедия таки происходит, экипаж имеет четкий алгоритм действий.

На борту круизных судов всегда присутствует по крайней мере один медицинский работник и есть оборудованный медпункт. Медик должен осмотреть тело, а экипаж - сообщить спутникам умершего о его смерти. Если человек путешествовал в одиночестве, экипаж попытается связаться с его родственниками на суше.

Смерть человека обязательно фиксируется в судовом журнале, о ней также сообщается властям той страны, под флагом которой ходит лайнер. Поскольку юридически судно является "территорией" этой страны.

Если смерть случилась при подозрительных обстоятельствах, ее должны расследовать по горячим следам сотрудники службы безопасности судна и местные органы власти в следующем порту захода или же государство флага. Местонахождение корабля определяет, кому будет сообщено о проблеме.

Некоторые круизные лайнеры могут иметь на борту священнослужителей и небольшие часовни, чтобы люди могли выполнять необходимые религиозные обряды с умершими.

Тело умершего хранят в специальной холодильной камере на борту лайнера. Морг круизного лайнера обычно находится на самой нижней палубе и имеет место для трех-шести тел. Тело передают местным властям в первом порту, в который заходит лайнер. Там проводят повторный осмотр тела, выписывают официальное свидетельство о смерти, а потом уже оттуда тело отправляют домой, как правило, самолетом.

Впрочем, как рассказала круизный блогер Дженни Филдинг, на практике не каждый порт имеет необходимые возможности для этого.

"Многие порты не подходят и откажутся принимать тело, поэтому часто умерший пассажир остается на корабле до недели, пока судно не вернется в подходящее место", - говорит она.

Все расходы, связанные с перевозкой тела на родину, покрывают либо родственники умершего, либо туристическая страховка, если таковая была оформлена.

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