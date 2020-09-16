В начале июня 2020 года аудиогид на украинском языке появился в венской галерее Альбертина.

Президент Украины и первая леди Владимир и Елена Зеленские во время официального визита в Австрию приняли участие в торжественной презентации украиноязычного аудиогида в Музее истории искусств в Вене.

Как передает пресс-служба Офиса президента, на торжественном событии также присутствовала первая леди Австрии Дорис Шмидауер.

Аудиогид на украинском языке для венского Музея истории искусств был создан в рамках инициативы Елены Зеленской по распространению украинского языка в мире, в частности - в наиболее знаковых культурных и исторических местах.

В Офисе президента указали, что это уже второй украиноязычный аудиогид, внедренный в австрийских музеях в рамках проекта супруги президента Украины - в начале июня 2020 года на украинском также "заговорила" венская галерея Альбертина.

"Венский Музей истории искусств - один из крупнейших мировых храмов искусств. Ежегодно его посещают миллионы туристов, среди которых - тысячи украинских туристов. Я очень рад, что впервые украинский язык будет звучать в этом музее. И уверен, что это увеличит интерес украинцев к мировому искусству. Хотя многие украинский знают и английский", - подчеркнул президент Украины.

"Для меня сегодня праздник, потому что это - еще одна жемчужина культурного наследия в нашем ожерелье украинских аудиогидов. Я всегда рад, когда вижу, что посетители музеев мира могут прослушать экскурсию на родном украинском языке. И сегодня такой величественный музей - венский Музей истории искусств - также открыл двери для украинских посетителей", - сказала Елена Зеленская.

Украинский язык стал десятым, юбилейным в системе аудиогидов музея. Перевод аудиоэкскурсии на украинский совершил львовский переводчик Юрий Дуркот, озвучивание - актеры Национального театра имени Марии Заньковецкой.

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В ОП добавили, что это - четвертый аудиогид на украинском языке, созданный в рамках инициативы Елены Зеленской, два из которых, кстати, внедрены именно в австрийских музеях. Кроме венского Музея истории искусств, украиноязычные аудиогиды уже есть в галерее Альбертина (тоже в Вене), в Национальном музее ковра в городе Баку и в Латвийском национальном художественном музее в Риге.

"Я поддерживаю эту инициативу моей супруги. Она со своей командой занимается внедрением этого проекта во всех крупных музеях мира. Мы верим в то, что благодаря этой работе в самых известных музеях будут открыты украиноязычные аудиогиды. Мы сможем наслаждаться искусством - вот как здесь, в Австрии - на украинском языке. Также я хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия, чтобы наш украинский язык путешествовала по миру", - подчеркнул Зеленский.

Музей истории искусств в Вене: что известно

Музей истории искусств, открытый 17 октября 1889 года - самый большой среди художественных музеев Австрии. Принадлежит к числу крупнейших музеев мира, в его собраниях хранятся прославленные шедевры западноевропейского искусства. В состав Музея входят: коллекция Египта и Ближнего Востока, коллекция греческих и римских древностей, картинная галерея, кунсткамера, нумизматический кабинет и библиотека.

В Музее собрана уникальная коллекция полотен старых мастеров Голландии, которая имеет мировое значение. В ней представлены произведения всех значительных художников Нидерландов XV-XVI веков: Яна ван Эйка, Рогира ван дер Вейдена, Гертгена тот Синт Янса, Босха, Мабюза и других. Также венский Музей истории искусств владеет крупнейшей в мире коллекцией произведений Питера Брейгеля Старшего.

В 2019 году Музей истории искусств в Вене посетили более 1,75 миллиона человек.

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Автор: Константин Гончаров