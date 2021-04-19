Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от COVID-19.

Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19.

Читайте такжеSkyUp закрывает продажи билетов на рейсы из Украины в Европу (обновлено)Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"Соответствующих договоренностей по моему поручению достигла вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой", - рассказал он.

Цифровой сертификат будет подтверждать, что человек вакцинировался, выздоровел и сдал тесты на COVID.

"Совместимость украинского и европейского сертификата даст возможность украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе", - отметил Шмигаль.

Паспорта вакцинации для туристов

17 марта Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС создать "цифровой зеленый сертификат" единого образца для содействия безопасному свободному перемещению в пределах ЕС в период пандемии. В сертификатах будет указана фамилия и имя лица, дата рождения, дата выдачи, информация о прививках, отрицательный тест или выздоровление после COVID-19, а также уникальный идентификатор документа.

Депутаты Европарламента намерены к лету рассмотреть и одобрить предложения Европейской комиссии по созданию "цифровых зеленых сертификатов", которые позволят путешествовать в пределах стран ЕС в период пандемии.

29 марта, президент Владимир Зеленский отметил необходимость разработки «паспортов вакцинации», в которых будут данные о прививки от COVID-19.

Ранее в Минздраве неоднократно уверяли, что Украина будет выдавать международные свидетельства о вакцинации только для выезда граждан за границу, а никаких других «иммунных паспортов» в стране не будут внедрять.

5 марта директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге высказался против введения в ЕС «паспортов вакцинации».

Эксперты считают, что введение «паспортов вакцинации» может стать новой системой дискриминации людей.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Людмила Жерновская