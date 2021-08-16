При въезде в страну необходимо предъявить один из трех документов.

Из-за широкого распространения коронавируса власти Молдовы изменили правила въезда в страну из-за границы.

Об этом сообщает NewsMaker.

Начиная с 16 августа, путешественникам и возвращающимся гражданам страны надо будет предоставить один из трех документов или отбыть карантин.

Так, чтобы избежать 14-дневной самоизоляции, въезжающие должны предоставить один из документов:

сертификат о полном курсе вакцинации;

отрицательный результат теста на коронавирус: по технологии ПЦР (не ранее, чем за 72 до въезда в страну) или на COVID-антиген (сделанный не ранее, чем за 48 часов);

справку о перенесенном COVID-19 в течение последних полугода или тест на антитела.

От данного правила освобождены дети до 12 лет, учащиеся до 18 лет, которые едут на экзамены или учебу, и граждане, въезжающие с целью лечения.

Если въехавший человек после семи дней самоизоляции не заболел коронавирусом, он может сдать ПЦР- или антиген-тест на коронавирус и в случае получения отрицательных результатов закончить карантин.

Читайте такжеПопасть в Украину теперь сложнее: с сегодняшнего дня изменились правила въездаВ самой Молдове также вводятся новые ограничения. Например, в аэропорт Кишинева теперь будут пускать только путешественников. Встречаться и провожать их придется за стенами воздушной гавани.

Кроме того, наполняемость ресторанов, баров, театров, музеев, кинотеатров, библиотек, развлекательных мест, фитнес-центров и бассейнов должна быть не более 50% людей от максимальной вместимости и не более 250 человек.

Такое же правило распространяется на массовые мероприятия (фестивали, ярмарки и т. д.) и торжественные мероприятия (свадеб, венчаний и т. д.). Причем на всех массовых мероприятиях обязательно ношение масок при невозможности соблюдения социальной дистанции в 1 метр.

Напомним, что в июне Молдова признала украинские COVID-паспорта.

Автор: Станислав Кожемякин