Полноценная военная подготовка занимает месяцы, но россиян могут бросить на войну спустя две недели, отметил эксперт.

Объявленная в РФ "частичная" мобилизация – это демонстрация абсолютно полной немощи высшего политического руководства России.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Политическое руководство России не нашло в себе смелости войну назвать войной, чтобы объявить общую мобилизацию, – отметил он. – Реальные потери российской армии намного больше, чем заявляют российские власти, и потери не только в личном составе, но и, как мы прекрасно понимаем, по многим другим показателям, той же техники".

По мнению эксперта, если мобилизованных россиян будут отправлять на войну в Украину после двухнедельной подготовки, то это будет даже не "пушечное мясо", это будет "фарш".

"Две недели это даже не минимум базовой подготовки, это ничто. Полноценная подготовка занимает месяцы", – отметил он.

"Я не вижу возможности сейчас у России, чтобы она могла всем обеспечить такую группировку, как 300 тысяч человек личного состава. Я не исключаю, что используя репрессивные методы, российские власти смогут в течение ближайшего месяца по принуждению собрать до 30 тысяч личного состава. И после двух месяцев подготовки их отправят в Украину. Это будет конец декабря, минимум, это может быть январь", – добавил Коваленко

Если же их начнут отправлять после двух недель подготовки, то в Украину они попадут в ноябре, резюмировал эксперт.

Путин объявил мобилизацию в России: что известно

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России.

Согласно официальным завлениям, в рамках этой мобилизации Кремль собирается призвать 300 тысяч россиян. Однако, СМИ разузнали, что в засекреченном пункте указа Путина речь идет о наборе миллиона человек.

Объявленная мобилизация моментально спровоцировала пробки на российской границе. Россияне начали массово выезжать из страны.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал принудительно мобилизованных россиян сдаваться в плен.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ объявить мобилизацию – это признание, что кадровая армия "посыпалась".