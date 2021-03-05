В новой серии тревел-шоу «Мир наизнанку», которая выйдет на канале «1+1» 6 марта в 18:20, Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев из жаркой пустыни отправятся на север страны, в большую экспедицию по горному Пакистану.
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По легендам, именно здесь, на стыке тектонических плит, в горной системе Каракорум находится источник энергии невероятной силы. Команда отправится в загадочную долину реки Хунза, где всего полвека назад правили жестокие короли. Эти места связывают с мистической страной Шангри-Ла, которую еще называют «раем на Земле». Ее пытались найти многие путешественники, ведь здесь, по легендам, находится фонтан бессмертия, сообщает пресс-служба «1+1».
«Эта экспедиция в горы отличается от всех предыдущих. Мы отправляемся в действительно мистическое место, где происходят вещи, которые можно смело назвать сверхъестественными. Наша цель - найти сильнейших шаманов Пакистана. И на пути к этой цели мы увидим как бы совершенно другую планету», — поделился Дмитрий Комаров.
Телеведущий признался, что не смотря на огромный опыт путешествий, горная часть экспедиции по Пакистану по-настоящему удивила его.
«Я не мог поверить, когда стоял у фантастически красивого озера Аттабад, что оно появилось не миллион, а всего 10 лет назад, после страшной природной катастрофы. Причем, трагедия стала толчком для развития туризма, превратив это затерянное в горах место в самое популярное среди туристов в Пакистане. Или не верил своим глазам, когда ехал за рулем по идеальному автобану высоко в горах — Каракорумскому шоссе, которое не зря негласно называют Восьмым чудом света. Шоссе проходит в том месте, где проходил легендарный Шелковый путь. Это не просто дорога, а стратегический проект Пакистана и Китая, который очень скоро кардинально изменит для Поднебесной систему распространения товаров по миру», — поделился Дмитрий Комаров.
Самое интересное, что появление озера после природной катастрофы предсказывали еще древние шаманы, предупреждавшие жителей тогдашнего княжества, что это обязательно произойдет.
Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев попадут в королевские дворцы, в одном из которых можно увидеть колонну, где по легенде, несколько веков назад замуровали одного из претендентов на престол.
Они узнают, как еще могли казнить в те времена, и почему к смертной казни чаще приговаривали королевских чиновников, а простых людей лишь сажали в темницу.
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