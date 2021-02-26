В новой серии «Мир наизнанку» покажет таинственный храм суфиев, где исполняются желания.

В новой серии пакистанского сезона тревел-шоу «Мир наизнанку», которая выйдет в субботу, 27 февраля, в 18:20 на канале «1+1», путешественники Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев продолжат изучать традиции мистического течения ислама - суфизма, а также побывают на опасных соревнованиях - уникальном пакистанской «Формуле 1».

Читайте такжеНе сало: Дмитрий Комаров рассказал, какой украинский продукт взял с собой в экспедицию в Пакистан

Как напоминают в пресс-службе «1+1», в прошлом выпуске «Мир наизнанку» рассказал украинским зрителям об особых законах жизни религиозного течения суфиев. Дмитрий Комаров побывал в священных для них местах, где, по древним преданиям, встретились Адам и Ева и причалил Ноев ковчег. В новой серии команда тревел-шоу отправится в самое мистическое место современности для суфиев - храм в городе Карачи.

Это место не имеет аналогов не только в стране, но и во всем мире. Пакистанцы верят, что здесь исполняются все желания. Но кто и какой ценой исполняет желания людей, шокирует. Ведь в храме пытаются задобрить не бога, а живых существ - крокодилов.

Обычно к священным крокодилам не допускают чужих людей. Но для команды «Мира наизнанку» настоятели сделают исключение. Как и в свое время для известного журналиста и натуралиста Стива Ирвина, приезжавшего сюда изучить феномен местных крокодилов.

По традиции программы, Дмитрий Комаров рискнет проверить, насколько опасны местные крокодилы, и правда ли, что они не могут напасть на человека.

«Здесь крокодил - священное животное. Ему поклоняются. Зная о том, насколько эти животные сильны, быстры и как могут атаковать, я опасаюсь за нашу с Александром жизнь. Заходить к ним в клетку очень страшно», - комментирует Дмитрий Комаров.

Ведущий также пообщается с посетителями храма и узнает, почему они верят, что здесь исполняются желания, и что это место даже может исцелять людей.

После уникального храма команда «Мира наизнанку» поедет дальше, чтобы увидеть еще одно чудо Пакистана, где деньги, в буквальном смысле слова, будут парить в воздухе, а стать богатым можно всего за 30 секунд. Это невероятные соревнования в провинции Пенджаб, в которых участвуют только самые быстрые и смелые гонщики, а вместо автомобилей - гоночные быки.

В Пакистане гонки на быках - очень древний вид развлечения. В день соревнования на огромном поле собираются десятки тысяч зрителей, а в конце гонки деньги «бросают на ветер».

Здесь «Мир наизнанку» познакомится с легендарным «гонщиком», который уже 14 лет участвует в опасных соревнованиях - и всегда побеждает. Местный «Шумахер» попытается обучить ведущего тревел-шоу своей экстремальной профессии, а также покажет весь процесс подготовки к соревнованиям.

Вас также могут заинтересовать следующие материалы

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко