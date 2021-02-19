Из-за напряженной ситуации в этот регион запрещено приезжать туристам, но именно здесь находятся места, которые имеют колоссальный туристический потенциал.

Идет продолжение самой мистической экспедиции "Мира наизнанку" в Пакистан. В новом выпуске приключение Дмитрия Комарова и Александра Дмитриева, которые отправятся на поиски истоков создания мира по следам древнейших историй человечества. Они покажут места, описанные в Библии и Коране.

Читайте такжеНе сало: Дмитрий Комаров рассказал, какой украинский продукт взял с собой в экспедицию в ПакистанЧтобы разгадать загадку одного из самых необычных мест на планете, украинские путешественники отправятся в самую опасную провинцию страны - Белуджистан. Из-за напряженной ситуации в этот регион запрещено приезжать туристам, но именно здесь находятся места, которые имеют колоссальный туристический потенциал. Команда "Мира наизнанку" получит специальное разрешение на съемки здесь, но только с соблюдением правил безопасности и в сопровождении вооруженной охраны.

"Белуджистан - это фантастический регион, не похожий ни на один другой на планете. Сюда могли бы приезжать миллионы туристов, чтобы увидеть эти места, прикоснуться к ним. Но это самая опасная провинция Пакистана. И сейчас эти места вы можете увидеть только в нашей программе. Я очень надеюсь, что когда-нибудь они откроются для всех желающих", - комментирует Дмитрий Комаров.

Последователи суфизма, одного из течений ислама, верят, что именно в Белуджистане происходили события, описанные в священных книгах. По суфийской легенде, здесь встретились Адам и Ева, а Ноев ковчег причалил к одной из местных скал.

Эти уникальные места могли бы посоревноваться с мировыми центрами паломничества и туризма. Украинцы Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев стали одними из первых иностранных журналистов, которые побывали там, и впервые откроют эти места украинским телезрителям.

По преданию суфиев, с этим регионом связаны не только истории о сотворении мира, но и предсказания конца света. В одной из священных пещер находится камень, указывающий на то, как долго осталось существовать человечеству. Команда «Мира наизнанку» попытается разгадать его тайну и узнать, когда наступит конец света, согласно местным верованиям.

Неразгаданные тайны Пакистана, уникальные места, равных которым нет на всей планете, а также увлекательные приключения команды проекта в закрытом для туристов регионе страны, - смотрите в новой серии самого мистического сезона "Мира наизнанку" в субботу, 20 февраля, в 18:20 на канале "1+1".

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Автор: УНИАН