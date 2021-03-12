Ведущий «Мира наизнанку» на один день станет полноценным членом команды золотоискателей.

В новой серии тревел-шоу «Мир наизнанку. Пакистан», которая выйдет в эту субботу, 13 марта, в 18:20 на канале «1+1», телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров отправится в места, которые прославились своими «золотыми реками», и где можно разбогатеть за один день, найдя золотой самородок.

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Как сообщает пресс-служба «1+1», в свежем выпуске «Мир наизнанку» продолжит цикл программ из мистического пакистанского горного региона Гилгит-Балтистан. В этот раз Дмитрий Комаров покажет места, которые называют «золотой землей». Еще в древности торговцы, проходившие здесь по Шелковому пути, говорили, что золото буквально лежит на берегах рек. Сегодня эту особую ценность региона использует группы кочевников, которые уже много поколений живут за счет добычи золота.

Чтобы проверить, сколько золота можно действительно найти в горных реках, Дмитрий Комаров присоединится к команде золотоискателей. Вместе с ними телеведущий в лучших традициях приключенческих фильмов о временах «золотой лихорадки» отправится испытывать собственную удачу. Это будет очень азартно.

Пакистанские золотоискатели - это небольшая группа кочевников, которые в предгорье Кашмира передвигаются от одного месторождения к другому. Вся их жизнь вращается только вокруг этого драгоценного металла. Как и сотни лет назад, свой достаток они измеряют лишь в золоте, и носят его в кошельках вместо денег. Кочевники никогда не останавливаются на одном месте дольше, чем на месяц. И живут с надеждой, что однажды удачная находка сделает их жизнь сказочно богатым, что в этих местах - реальность.

Ведущий «Мира наизнанку» на один день станет полноценным членом команды золотоискателей и покажет, где и как добывают самый желанный металл в мире древними методами, вручную, абсолютно без участия техники.

«Работа действительно тяжелая. Представьте, у вас нет дома, вы живете в палатках, моете берег реки, зарабатываете так деньги. А когда месторождение беднеет - просто ищете другую точку, перемещаете палаточный городок дальше по течению и продолжаете промывать песок и камни каждый день, десятилетиями», - расскажет Дмитрий Комаров о профессии золотоискателя.

Золотоискатели поведают «Миру наизнанку» о неведомых магических свойствах золота. А также помогут приблизиться к главной цели - найти сильного шамана и спросить у него о будущем.

В поисках шаманов команда «Мира наизнанку» отправится к настоящим потомкам королей, которые еще полвека назад правили на землях Хунзы. Они стали богатыми именно за счет золота, которое добывают в местных реках. Ведь в прошлом каждый золотоискатель платил дань королю. Дмитрий Комаров познакомится с прямым потомком той самой королевской семьи. Человеком, который мог бы сейчас править в этих местах, если бы не пала монархия.

Предыдущие выпуски « Мир наизнанку. Пакистан»

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Автор: Марина Григоренко