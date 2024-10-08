Уже в ноябре по всей Европе начнут открываться рождественские ярмарки с яркими огоньками и зимними вкусностями.

Ежегодно рождественские ярмарки Европы привлекают миллионы туристов со всего мира, особенно из стран, для которых подобные традиции являются чем-то необычным. Однако с каждым годом цены на эти красочные развлечения становятся все более "грабительскими".

В преддверии нового рождественского сезона издание Travel Off Path составило список из пяти самых доступных по бюджету европейских городов, куда можно отправиться в поисках рождественского настроения.

1. Кольмар, Франция. Этот сказочный городок в историческом регионе Эльзас, на самой границе с Германией, встречает туристов красочными фахверковыми зданиями, средневековыми площадями и извилистыми каналами.

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Несмотря на свои небольшие размеры, Кольмар принимает аж шесть рождественских ярмарок, где можно полакомиться местными деликатесами по цене от 5 до 10 евро за порцию, тогда как полноценный обед там стоит в среднем 8-15 евро, бокал пива обходится в 4 евро, а глинтвейн – примерно в 5 евро за чашку.

В 2024 году рождественские ярмарки Кольмара будут работать с 26 ноября по 29 декабря.

2. Кельн, Германия. Один из крупнейших немецких городов знаменит своими рождественскими ярмарками на весь мир. Помимо дегустации еды, туристы здесь могут полюбоваться искусно сделанными движущимися фигурами, покататься на коньках всего за 9 евро или на колесе обозрения за ту же цену, любуясь невероятными видами на Старый город и готический Кельнский собор.

В 2024 году рождественские ярмарки Кельна будут работать с 18 ноября, но уже 23 декабря большинство из них закроются.

Подробнее о том, что можно посмотреть в Кельне, читайте в нашем отдельном материале.

3. Брашов, Румыния. Этот окутанный вампирскими легендами город в самом сердце Трансильвании принимает одну из самых бюджетных рождественских ярмарок Европы, где за скромные 2-3 евро можно поесть блюда местной кухни, столько же будут стоить пиво и глинтвейн. Тем временем, на сцене возле главной елки города исполняют румынскую народную музыку, а рядом находится каток с часовым доступом за 10 евро. И все это в окружение заснеженных гор и большого количества исторических памятников, включая средневековые саксонские бастионы, "черную" церковь 14 века и красочные фасады в стиле барокко.

Рождественские ярмарки Брашова будут работать с 27 ноября 2024 года по 3 января 2025 года.

Подробнее о том, что можно посмотреть в Брашове, читайте в нашем отдельном материале.

4. Таллин, Эстония. Одна из главных причин, по которой любители Рождества стекаются со всего мира в эстонскую столицу – полностью окруженный нетронутыми стенами 13 века Старый город, который является одним из наиболее сохранившихся во всей Европе. Под толстым слоем снега это напоминает настоящую зимнюю сказку.

При этом цены на рождественских ярмаках Таллина вполне приемлемые – жаренные колбаски здесь можно купить за 5 евро, тогда как горячий какао обойдется всего в 3 евро.

Рождественские ярмарки Таллина будут работать с 22 ноября 2024 года по 7 января 2025 года.

Подробнее о том, что можно посмотреть в Таллине, читайте в нашем отдельном материале.

5. Загреб, Хорватия. Хотя эта балканская страна больше известна как популярное место для летнего отдыха на море, она может быть столь же очаровательным местом в разгар зимы. Уже три года подряд рождественскую ярмарку хорватской столицы признают лучшей в ​​Европе – благодаря атмосфере всеобщего праздника с концертами, катанием на коньках, впечатляющими световыми проекциями и гастрономией по весьма приятнім ценам (например, рождественские колбаски здесь продают по 4 евро).

Рождественские ярмарки Загреба будут работать с 30 ноября 2024 года по 7 января 2025 года.

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet назвало лучшие места в Европе, куда можно поехать зимой.

Тем временем, свежее исследование паромной компании DFDS показало, что самым трендовым направлением для посещения в зимний туристический сезон 2024-2025 годов на данный момент является австрийский Зальцбург.

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