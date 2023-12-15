Особенно недовольны ростом цен на рождественские угощения жители Венгрии.

Рождественские ярмарки по всей Европе в этом году стали "возмутительно" дорогими.

Однако если в одних странах цены выросли постепенно соизмеримо уровню жизни, в других странах резкий рост цен на рождественских ярмарках в этом году стал шоком, пишет euronews.com.

Не так давно рождественскую ярмарку в Будапеште (Венгрия) признали лучшей в Европе, однако с появлением в меню хот-догов стоимостью 21 евро энтузиазм ловцов праздничного настроения начал угасать.

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Учитывая, что средняя заработная плата в Венгрии ниже 830 евро в месяц, многие местные жители вынуждены отказываться от покупок на рождественских ярмарках Будапешта, где в этом году порция гуляша стоит 12 евро, а голубцов – 17 евро.

"Это не рассчитано на венгерские кошельки", – посетовала гостья из южного города Печ Маргит Варга.

Но Венгрия – не единственная страна, которая столкнулась с праздничным ростом цен на фоне инфляции.

В частности, некоторые гости уже успели назвать рождественские ярмарки в Эдинбурге (Шотландия) "адом на Земле" с "возмутительными ценами". Туристы жалуются в соцсетях, что гамбургеры на местных ярмарках стоят 12 фунтов (14 евро), а глинтвейн – целых 7 фунтов (8 евро).

Аналогичная ситуация в городе Йорк (Англия), где гамбургер с жареным картофелем также стоит 12 фунтов (14 евро), а глинтвейн – чуть более 5 фунтов (5,80 евро). И это при том, что традиционно цены здесь считались значительно ниже лондонских. В самом Лондоне в этом году глинтвейн обойдется в среднем в 5,70 фунтов стерлингов (6,60 евро), гамбургеры – до 14 фунтов стерлингов (16,20 евро), а хот-доги – 8,50 фунтов стерлингов (9,90 евро).

На родине рождественских ярмарок в Германии также в этом году поднялись цены. Так, один из посетителей разместил в соцсетях фотографию колбаски за 6 евро с рождественской ярмарки во Франкфурте, заявив, что "цены в этом году взлетели".

Также сообщается, что в Берлине некоторые предприниматели решили не принимать участие в рождественских ярмарках в этом году, поскольку это нерентабельно. Так, себестоимость колбаски в настоящее время составляет около 2,70 евро, что делает невозможным ее продажу по цене 3,50 евро, которая была на ярмарках десять лет назад.

При этом цена глинтвейна на рождественских ярмарках в Берлине в этом году выросла в среднем на 1 евро и составляет 4-5 евро или до 10 евро с добавлением крепкого алкоголя, и это намного превышает сумму, которую готовы заплатить большинство посетителей: опрос, проведенный немецким Civey, показал, что треть людей готовы заплатить за горячий напиток 3-3,99 евро, в то время как четверть считают приемлемой цену менее 3 евро.

При этом что в Великобритании, что в Германии многие обвиняют в росте цен организаторов рождественских ярмарок, которые якобы заметно подняли взносы с участников и арендную плату за место в рождественском городке.

Как сообщал УНИАН, ранее компания Post Office Money назвала латвийскую Ригу самым бюджетным рождественским направлением Европы в зимнем сезоне 2023/2024 года.

В то же время, комиссар по внутренним делам Европейского Союза Ильва Йоханссон ранее предупредила об огромном риске террористических атак на рождественские праздники в Европе на фоне продолжающейся войны между Израилем и палестинской террористической организацией ХАМАС.

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