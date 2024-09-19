Среди туристов резко возрос интерес к австрийскому Зальцбургу.

Австрийский город Зальцбург, расположенный в окружении Альпийских гор, признали самым трендовым направлением для посещения в зимний туристический сезон 2024-2025 годов.

Как пишет журнал о развлечениях Time Out со ссылкой на свежее исследование паромной компании DFDS, четвертый по величине город Австрии в этом году ищут в соцсетях и поисковиках на 135% больше туристов, чем в аналогичный период 2023 года.

Помимо волшебных заснеженных пейзаже, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО Зальцбург может удивить туристов красивейшей барочной архитектурой, вкуснейшей старинной кухней и богемным образом жизни, с множеством музыкальных фестивалей и музеев. Подробнее о том, что можно посмотреть в городе, читайте в нашем большом материале.

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Второе место в списке досталось норвежскому городу Тремсе – крупнейшему городу, расположенному так близко к Полярному кругу. Замкнула тройку лидеров роскошная австрийская столица Вена, интерес к которой в этом году вырос на 71%.

Всего были проанализированы 229 городов по всей Европе.

10 самых трендовых городов в Европе

1. Зальцбург. Австрия

2. Тромсе, Норвегия

3. Вена, Австрия

4. Лансароте, Испания

5. Краков, Польша

6. Гран-Канария, Испания

7. Тенерифе, Испания

8. Барселона, Испания

9. Ницца, Франция

10. Копенгаген, Дания

Как сообщал УНИАН, также свой список лучших мест для отдыха в Европе зимой, способных удовлетворить запросы туристов на любой вкус, представило крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet.

Также эксперты издательства назвали десять удивительных мест в Европе, чтобы насладиться зимним солнцем.

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