Австрийский город Зальцбург, расположенный в окружении Альпийских гор, признали самым трендовым направлением для посещения в зимний туристический сезон 2024-2025 годов.
Как пишет журнал о развлечениях Time Out со ссылкой на свежее исследование паромной компании DFDS, четвертый по величине город Австрии в этом году ищут в соцсетях и поисковиках на 135% больше туристов, чем в аналогичный период 2023 года.
Помимо волшебных заснеженных пейзаже, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО Зальцбург может удивить туристов красивейшей барочной архитектурой, вкуснейшей старинной кухней и богемным образом жизни, с множеством музыкальных фестивалей и музеев. Подробнее о том, что можно посмотреть в городе, читайте в нашем большом материале.
Второе место в списке досталось норвежскому городу Тремсе – крупнейшему городу, расположенному так близко к Полярному кругу. Замкнула тройку лидеров роскошная австрийская столица Вена, интерес к которой в этом году вырос на 71%.
Всего были проанализированы 229 городов по всей Европе.
10 самых трендовых городов в Европе
1. Зальцбург. Австрия
2. Тромсе, Норвегия
3. Вена, Австрия
4. Лансароте, Испания
6. Гран-Канария, Испания
9. Ницца, Франция
10. Копенгаген, Дания
Как сообщал УНИАН, также свой список лучших мест для отдыха в Европе зимой, способных удовлетворить запросы туристов на любой вкус, представило крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet.
Также эксперты издательства назвали десять удивительных мест в Европе, чтобы насладиться зимним солнцем.
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