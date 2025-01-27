Из года в год соло-туризм становится все более популярным, особенно среди женщин. Впрочем, по опыту бывалых путешественниц, некоторые страны не очень подходят для одиночного пуосещения.
Эксперты крупнейшей в мире платформы для путешественников TripAdvisor в своем ежегодном отчете 2025's Must-Visit Destinations впервые определили лучшие направления мира для соло-туристов, основываясь на отзывах своих пользователей.
Возглавил рейтинг японский город Осака, который, по мнению путешественников, предлагает гостям яркую гастрономию, а также великолепные шопинг и ночную жизнь. Это также идеальная база для исследования региона Кансай, где находится множество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Малайзийский город Куала-Лумпур занимает второе место в списке, за ним следует столица Аргентины Буэнос-Айрес.
10 лучших городов мира для соло-туристов в 2025 году
- Осака, Япония
- Куала-Лумпур, Малайзия
- Буэнос-Айрес, Аргентина
- Манама, Бахрейн
- Лима, Перу
- Медельин, Колумбия
- Окленд, Новая Зеландия
- Киото, Япония
- Сеул, Южная Корея
- Касабланка, Марокко
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали 10 секретов идеального соло-путешествия.
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