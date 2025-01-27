Осаку признали лучшим городом для соло-туристов в 2025 году / фото ua.depositphotos.com

Из года в год соло-туризм становится все более популярным, особенно среди женщин. Впрочем, по опыту бывалых путешественниц, некоторые страны не очень подходят для одиночного пуосещения.

Эксперты крупнейшей в мире платформы для путешественников TripAdvisor в своем ежегодном отчете 2025's Must-Visit Destinations впервые определили лучшие направления мира для соло-туристов, основываясь на отзывах своих пользователей.

Возглавил рейтинг японский город Осака, который, по мнению путешественников, предлагает гостям яркую гастрономию, а также великолепные шопинг и ночную жизнь. Это также идеальная база для исследования региона Кансай, где находится множество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Малайзийский город Куала-Лумпур занимает второе место в списке, за ним следует столица Аргентины Буэнос-Айрес.

10 лучших городов мира для соло-туристов в 2025 году

  1. Осака, Япония
  2. Куала-Лумпур, Малайзия
  3. Буэнос-Айрес, Аргентина
  4. Манама, Бахрейн
  5. Лима, Перу
  6. Медельин, Колумбия
  7. Окленд, Новая Зеландия
  8. Киото, Япония
  9. Сеул, Южная Корея
  10. Касабланка, Марокко

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали 10 секретов идеального соло-путешествия.

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