Отпуск без коронавируса: названы самые безопасные направления Европы на лето 2020

Возглавила рейтинг столица Грузии - Тбилиси, где украинских туристов ждут уже с 1 июля.

Влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал самые безопасные города и направления Европы для отдыха в условиях коронавируса. Возглавила рейтинг столица Грузии - Тбилиси.

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Как сообщается на сайте European Best Destinations, в топ-20 безопасных направлений Европы попали наименее затронутые Covid-19 регионы. В этих пунктах назначения также реализованы меры безопасности в плане гигиены в жилых помещениях, ресторанах и магазинах, а также такие меры, как замена фильтров кондиционирования воздуха между каждым пребыванием путешественника, наличие масок и социальное дистанцирование.

Также эти направления выигрывают благодаря близости к больницам и наличию большего количества больничных коек на одного жителя, чем в большинстве европейских стран.

Топ-20 самых безопасных направлений в Европе:

1. Тбилиси (Грузия).

2. Корфу (Греция).

3. Цавтат (Хорватия).

4. Азорские острова (Португалия).

5. Превеза (Греция).

6. Алентежу (Португалия).

7. Батуми (Грузия).

8. Загреб (Хорватия).

9. Алгарве (Португалия).

10. Сибиу (Румыния).

11. Котор (Черногория).

12. Риека (Хорватия).

13. Варшава (Польша).

14. Вена (Австрия).

15. Бохинь (Словения).

16. Мальта.

17. Гданьск (Польша).

18. Вильнюс (Литва).

19. Рига (Латвия).

20. Дикая тайга (Финляндия).

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее сообщалось, что Грузия готовится принимать украинских туристов уже с 1 июля 2020 года.

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