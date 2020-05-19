"Договоренность достигнута": Криклий объявил о возобновлении авиасообщения с Грузией уже с 1 июля

По словам министра инфраструктуры, с несколькими странами договоренности практически достигнуты.

Министерство инфраструктуры Украины проводит консультации с рядом стран Евросоюза о возобновлении авиасообщения между странами.

С Грузией договоренность уже достигнута – авиасообщение с этой страной будет восстановлено с 1 июля. Об этом Обозревателю» рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Читайте такжеМеждународные авиаперевозки выйдут на докризисный уровень не ранее 2023 года – IATA

"Международные авиаперевозки у нас запланированы на третьем этапе восстановления работы транспорта. По каждой отдельной стране мы отрабатываем решение с учетом того, когда они готовы открывать, чтобы у нас были зеркальные меры безопасности по работе с пассажирами, которые улетают и прилетают", – пояснил чиновник.

Он сообщил, что с несколькими странами договоренности практически достигнуты. "Финальные даты должны согласовать".

В то же время министр отказался называть конкретные страны, с которыми ведутся переговоры, уточнив лишь, что речь о странах Евросоюза. "Сначала мы должны получить официальное подтверждение", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация, что правительство начало переговоры о возобновлении авиасообщения с другими странами.