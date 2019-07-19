Украинский курорт Батуми. 1000 и 1 причина поехать в грузинскую Аджарию

…Лететь, правда, из-за аннексии Крыма, до сравнительно близкой Грузии, сейчас несколько дольше обычного – облетая оккупированный россиянами полуостров, теряешь не менее часа времени. Правда, выручило то обстоятельство, что наша авиакомпания (это были YanAir) – пожалуй, последняя в Европе, сохранившая питание и кофе на борту (а также, кстати, багаж) в самом базовом и дешевом авиабилете.

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Подлетая к Батуми, самолет снижается и садится как будто в море – очень эффектно. В иллюминаторы видны огни набережной и небоскребы отелей на береговой линии – складывается впечатление, что прилетели какой-нибудь Чикаго. Иллюминация и высота зданий, отражающихся в морской воде, впечатляют.

Миловидная пограничница совершенно славянской внешности в компактном аэропорту Батуми не спрашивает ни о чем – только здоровается и ставит штамп в паспорт. Все, ты в Грузии.

В Киеве на вылете было сравнительно прохладно – и, глядя на прогноз, обещавший в Батуми +22, мы немного поеживались. Но, как выяснилось тут же, в аэропорту Батуми, грузинские +22 – это отнюдь не украинские 22. Субтропический воздух влажен, немного тяжеловат, он обволакивает тебя, подобно одеялу: слегка душновато и очень-очень тепло.

…Дорога из аэропорта в центр города, хоть и небольшая в смысле расстояния, растягивается надолго: город живет ночью, 10 вечера – реальный час пик. Сотни автомашин постоянно останавливаются, пропуская пешеходов на многочисленных переходах, и у въезжающего в Батуми – валом времени и возможностей, чтобы полюбоваться небоскребами пятизвездочных гостиниц и высоченными стройками новых апартаментов и отелей.

Отельный бум в свое время здесь породил Саакашвили, и грузинский кейс в этом смысле интересен своей простотой: в автономной Аджарии реконструировали аэропорт, привели в отличное состояние все дороги (даже в сельской местности), запретили платные пляжи и пригласили инвесторов, посулив им налоговые льготы на первые годы работы. А еще – разрешили устраивать при отелях казино.

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В итоге, гостиничный бизнес сам разобрал все доступные клочки земли в Батуми. Что-то уже застроено, еще больше пространства предстоит застроить – недостатка в туристах нет. В теплое время года на море сюда приезжают в огромных количествах туристы из бывшего СССР и ЕС. Круглый год – жители арабских стран: летом арабы прячутся от чрезмерной жары у себя дома, а в остальное время, за компанию с выходцами из других мусульманских государств, приезжают в Грузию, чтоб поиграть в казино, которые у них на родине запрещены. Крупнейшим поставщиком отдыхающих в Грузию долгое время была Россия – но благоразумный Путин, запретив недавно авиасообщение РФ с Грузией, избавил посетителей этой гостеприимной страны от сомнительной компании вечнопьяных русских рабочих и прочих «тагилов». Собственно, это замечательное обстоятельство и привлекло внимание украинских журналистов, направившихся присмотреться к дружественной нам стране.

Впрочем, россияне в Аджарии все равно встречаются, правда, в ограниченных количествах и ведут себя скромно, даже футболок с ликом своего вождя не надевают и песен не поют (был один случай, шел автору этих строк навстречу какой-то крупногабаритный представитель русского мира и напевал «Березы» группы Любэ, но, услыхав украинскую речь, замолчал и ускорил шаг). Что неудивительно, учитывая огромное количество украинских и американских флагов во всем регионе (за остальную Грузию утверждать пока не беремся) – наш прекрасный стяг, наряду с американскими полосами и звездами и флагами ЕС и Израиля, красуется на многих ресторанах, барах и магазинчиках сувениров даже в отдаленных деревнях. В отличие, от, понятное дело, таежного триколора. Кстати, в самом Батуми, если кто-нибудь соскучится за борщом и галушками, есть несколько украинских ресторанов. Персонал там смешанный – есть грузины и украинцы – но здороваются с посетителями все на украинском.

Ужинали в первый вечер, мы, кстати, в грузинском ресторане – но владельцем которого является некая украинка Наталья. Так что, почти как дома.

Особенно ощущение, что ты дома, обостряется, когда видишь местные батумские граффити.

Что посмотреть в Аджарии

Грузинская история

Помимо, понятное дело, пляжного отдыха (из-за дневного солнца и жары купались мы в теплом, как парное молоко, море ночью), Батуми и Аджария представляют немалый интерес для тех, кому надоело загорать. В самом городе, помимо нескольких памятников и фонтанов, замысловатой архитектуры и симпатичных сквериков, есть впечатляющих размеров колесо обозрения, внушительная канатная дорога с прекрасной смотровой площадкой на горе, а на окраине – известнейший ботсад, построенный в свое время… харьковчанином.

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Но для начала всем любителям истории стоит ознакомится с прошлым Грузии, что весьма удобно сделать в частном этнографический музее, который в пригороде Батуми устроил Кемал Турманидзе. В это сложно поверить, но внушительное пространство в 3000 квадратных метров хозяин-создатель музея, мастер резьбы по дереву, обустроил сам, лично. Государство в свое время выделило ему лишь клочок земли. В итоге уже немолодой Кемал сам покупал и собирал по всей Грузии исторические артефакты, выпиливал из дерева манекены для тематических экспозиций, собирал по частям целые здания и мебель и даже построил небольшой водопад.

Музей позволяет не только ознакомится с особенностями быта грузин в прошлом (и, местами, настоящем), но и узнать некоторые любопытные исторические подробности. Например, мы с удивлением узнали здесь, что самый древний в мире мед в 2012 году был обнаружен именно в Грузии – ему около 5 тысяч лет, намного больше, чем сладким находкам в гробницах древнеегипетских фараонов!

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Кстати, в Грузии, как и в Украине, пчеловодство – любимое хобби огромного количества людей. И есть интересная особенность – грузины, как и украинцы, очень любят мед диких пчел. Но если у нас в стране такой мед собирают специально обученные бортники непосредственно в лесах, то в Грузии придумали хитрость: в лесистой (или расположенной неподалеку от леса) местности местные жители берут полено, выпиливают в нем полость-дупло, закладывают туда немного обычного меда, и такую ловушку-улей закрепляют на сарае или амбаре.

«Пчелы сами туда придут», - мудро рассуждают грузины. Таким образом, в конце сезона у них под рукой – целая куча меда диких пчел, и лазить по деревьям в лесу за ним не нужно.

Музея, к сожалению, нет в большинстве официальных туристических путеводителей по Батуми, поэтому, для заинтересовавшихся, оставим здесь адрес: Хелвачаури, улица Шарашидзе, 14. Страница в ФБ: https://www.facebook.com/ethnographicmuseumborjgalo/

Римские руины

Для желающих, в буквальном смысле, походить по истории, неподалеку от Батуми прекрасно сохранились римские руины – крепость Гонио-Апсарос. Ранее она называлась Апсаре, Апсара или Аспарунт и была римским форпостом на берегу Черного моря, в 15 километрах южнее Батуми, в устье реки Чорохи. Первое упоминание крепости датируется 1 веком нашей эры. Интересно, что могила Апостола Матфия, избранного в число двенадцати апостолов после предательства Иуды Искариота, предположительно может находится именно в этой крепости Гонио. В настоящее время там ведутся активные раскопки, проводимые польскими компаниями. За процессом можно понаблюдать (и даже поучаствовать – повозить грунт в тележке :)

Ботсад от харьковчанина

В 1880 году на окраине Батуми был основан (и официально 3 ноября 1912 года открыт для посетителей) ботанический сад, один из самых больших в мире. Его создателем стал профессор кафедры физической географии и антропогеографии Харьковского университета и профессор ботаники Харьковского ветеринарного института Андрей Краснов. Особенность этого ботсада не только в его впечатляющих размерах, но и в невероятном подборе растений со всего мира. Помимо субтропических пальм и бамбука, которыми не удивишь искушенного путешественника, в Батумском ботсаду встречаются артефакты, которые совсем не ожидаешь встретить в Европе – например… секвойи!

Кстати, у подножия горы, на склоне которой расположился ботсад, находится прекрасный пляж. Так что, осмотрев экзотическую растительность, можно сразу и освежиться.

Дача старого друга

В Грузии, как и во всей Европе, в настоящее время – бум на аграрный туризм. Это когда городские жители приезжают в деревню, в гости – пожить на свежем воздухе, попить домашнего вина, заняться какой-нибудь простой работой (например, пособирать фрукты или виноград), покататься на лошадках и так далее. Достигаемый эффект – как будто приехал к дальним родственникам в село или на дачу к друзьям.

Мы заехали в одно из таких мест, к хозяину маленького гостевого отельчика Нодару Шервашидзе. Нодар угощал нас аджарской деревенской едой и десятком сортов вина собственного приготовления, в том числе – из редких разновидностей винограда, с которыми не работают крупные корпоративные производители.

Для украинских гостей он пригласил на обеденной застолье музыкантов, которые пели для нас знаменитую «Сулико»… на украинском.

Что попробовать в Аджарии

Бессмысленно рассказывать о прелестях грузинской кухни: в Украине и так весьма популярны и многочисленны грузинские рестораны. А вот над чем, находясь в самой Грузии, стоило бы сконцентрироваться – так это на вине. Столь богатый выбор местного вина высокого качества доступен только в самой Грузии. Да и цена даже тех продуктов, которые импортируются в Украину, на 40-50% ниже.

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Винный туризм в Аджарии развит довольно неплохо, и важная фишка (те, кому доводилось бывать в унылых сараях и подвалах на винных турах в Европе, поймут) – дегустационные залы аджарских виноделов расположены во всяких красивых местах – у водопадов в горах, местных достопримечательностей или, для пущего удобства алкотуристов, прямо в отелях.

Грузины гордятся тем, что в настоящий момент учеными официально доказано: Грузия – древнейшая известная родина виноделия в мире. Обрабатывать виноград здесь научились раньше, чем в Древних Египте, Греции и Риме – по последним данным, не менее чем 6000 лет до нашей эры! При этом, самое поразительное то, что грузины умудрились сохранить свои исторические винодельческие традиции дохристианской эпохе (в отличие от Европы) – и, например, выдерживают вино не в бочках, а в глиняных кувшинах – квеври.

Огромные сосуды наполняются вином для брожения и закапываются в землю на года-два. Грунт выполняет функцию естественного терморегулятора, а, так как глина не взаимодействует с продуктом в емкости (в отличие от дубовой бочки), считается, что вкус грузинских вин, произведенных по традиционной технологии, более «чистый». На счет чистоты судить не беремся, однако точно можно утверждать, что эта особенность делает грузинские вина однозначно узнаваемыми по вкусу.

Разумеется, в настоящее время в Грузии вино производится и по европейской «бочковой» технологии (в «Аджарском винном доме» мы дегустировали его прямо из сделанной из нержавеющей стали цистерны, где происходит брожение) – однако, находясь на родине квеври, опрометчивым будет не распробовать десятки сортов отличных вин традиционного производства.

Дегустации в аджарских винных домах, как правило, бесплатны. Но, если где-то вы захотите выпить какого-нибудь вина в формате полного бокала, заплатив за это, - готовьтесь напиться. Так, автор этих строк с одним коллегой решили поближе познакомится с одним из интересных продуктов в дегустационном зале, и заплатили около 50 грн за полные бокалы чудесного напитка с грушевыми нотками. В итоге, нам совершенно бесплатно подливали это вино в бокалы, пока не закончилась вся бутылка – таким образом, мы употребили 0,7 чудесного вина по цене двух бокалов. Можете считать это лайфхаком, – Аджария – она такая.

Время чачи

Для любителей крепкого алкоголя безусловный интерес в Грузии представляют не привычные нам водка или бренди, а, разумеется, местная чача. Многие ошибочно называют чачу «грузинской граппой», однако это определение в корне не верно, так как, хотя исходное сырье для производства обоих напитков идентично – отходы винного производства – но технологии приготовления перегоняемой в дистиллят браги кардинально отличаются. Как, собственно, и вкус.

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Историю и детали производства чачи можно в подробностях узнать не только на любой винодельне, но и не отходя далеко от батумского пляжа – в специализированном чача-баре «Чача Тайм» в центре города. Здесь можно послушать не только лекцию, но и продегустировать десятки разновидностей чачи (в том числе, из разных регионов страны), а также попробовать классические коктейли в чача-интерпретации (например, не огуречный джин с тоником, а чачу с тоником и огурцом). Для любителей барной культуры это будет занятный опыт.

Безопасность

…Исходя из вышеописанного, читающие эти строки уже могли понять, что стопы украинских журналистов в течение всех дней нашего путешествия успешно миновали пляжи – из-за насыщенной программы и множества локаций, которые стоило посмотреть в крошечной Аджарии.

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Это действительно так, но на море мы, тем не менее, отдыхали регулярно – ночами. Дело в том, что ночью в Батуми очень тепло, море также радует своей температурой, а, главное, - в Аджарии, и в самом Батуми, абсолютно безопасно. Ночное освещение во всем городе даст хорошую фору центру Киева, повсюду установлены видеокамеры и неспешно ползают машины полицейских патрулей – и, в целом, уличная преступность здесь фактически отсутствует. Поэтому, ночь – в нашем случае была оптимальным временем для морского отдыха. Хотя, для любителей позагорать здесь должно быть не менее удобно – пляжи с крупной галькой и проложенными по ним деревянными дорожками (напомним, вся береговая линия Грузии доступна для всех желающих совершенно бесплатно) днем собирают огромное количество любителей естественного «солярия». При желании, метрах в 30-50 от линии воды можно найти точки по аренде шезлонгов.

Еще один хороший показатель общей атмосферы в городе – отношение к бродячим животным. На улицах батуми – бесчисленное множество разных, в том числе – породистых собак. Все – с чипа и бирками, привиты и абсолютно безопасны. Порой, сидя на летней площадке у какого-нибудь кафе, обнаруживаем, что на твоей ноге заснул какой-то хвостаты товарищ.

Вердикт

Аджария идеально подойдет для любого типа отдыха – с детьми и без. Люди здесь радушные, природа – очень красивая, есть что посмотреть, а цены на все – по украинским меркам, даже не киевским – просто умиляют (кроме, может, нескольких пафосных ресторанов в самом Батуми или 5-звездочных отелей мировых сетей – но и там будет значительно дешевле, чем в местах идентичного уровня в Одессе или Киеве). Кроме того, немаловажным обстоятельством является и тот факт, что здесь любят конкретно украинцев, из-за чего чувствуешь себя уютней, чем в какой-нибудь Затоке.

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Единственный заметный минус – стоимость авиабилетов. Доступные из Украины варианты транспортировки в Грузию несколько удручают своей ценой. Туристы бідкаються, а местные авиакомпании разводят руками: аэропорты – в концессии у турецких компаний, выставляющих огромные счета авиаперевозчикам за обслуживание самолетов. Правда, даже с учетом этого обстоятельства, по общей сумме расходов на отдых (перелет + местный транспорт + еда и алкоголь + проживание) Аджария обойдется украинскому туристу дешевле, чем любая европейская или азиатская страна.

«Мы делаем все, чтоб туристам у нас понравилось, - рассказывает представитель Департамент туризма и курортов Аджарии Михеил Коплатадзе. – За последний год около полутора тысяч человек прошли организованные нами тренинги для улучшения качества обслуживания – это самые разные люди, работники сферы услуг, отелей и даже владельцы гест-хаусов».

…И это заметно.

Цены

На последние выходные июля 2019 года на момент написания публикации были доступны более 2800 вариантов размещения в Батуми. Самые дешевые предложение – 182 гривни за ночь в двухместном номере в гостевом доме недалеко от вершины канатной дороги Батуми.

Цены на места в общих номерах хостелов в Батуми на эти же даты стартуют от… 91 гривни, при этом расположены они довольно близко к центру и пляжу – до 1 километра пешком.

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Стоимость двухместных номеров категории две-три звезды в отелях или апартаментах Батуми в 1,5-2 километрах от центра составляет примерно 400-500 гривень за ночь. К слову, трехзвездочных отелей в столице Аджарии – больше всего.

Для более комфортного отдыха туристов в Батуми ждут почти сотня отелей категории 4 звезды и с десяток пятизвездочных. Цены на двухместные номера в отелях или апартаментах категории 4 звезды стартуют от 800 гривень за ночь, в пятизвездочных – в среднем около 2 тысяч гривень за ночь, однако иногда можно попасть и на распродажи, получив двухместный номер за 1-1,5 тыс гривень в каком-нибудь «Ле Меридиан» или «Рэдиссоне» с бассейном на крыше. Довольно много дешевых «пятизвездочных» предложений по Батуми в настоящий момент доступны на сентябрь –по цене примерно 1300-1400 гривень за ночь в двухместном номере.

Из Украины прямо в Батуми на данный момент летает две авиакомпании YanAir и SkyUp. Цены на билеты у обоих авиаперевозчиков примерно на одном уровне – если сейчас планировать на середину августа, можно уложиться в 6700-7600 гривень в оба конца у YanAir и 7100-8000 гривень в оба конца с багажем у SkyUp. На сентябрь билеты еще дешевле.

Для тех, кто предпочитает готовить еду на отдыхе самостоятельно, Батуми вообще идеально подойдет: в городе много ночных магазинов с различными продуктами, овощами и фруктами по ценам ниже украинских рынков.

А стоимость местных ресторанов можно проиллюстрировать следующей фотографией – это кусочек меню в бойком месте, в пляжном кафе у Ботсада. Курс лари – 9 грн 6 копеек. Если вас вдруг смутит бокал доброго вина за 27 грн или большая порция телячьих ребер на гриле за 135, учтите – это место – не из самых дешевых :)

Михаил Ганницкий, фото автора