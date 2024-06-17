Температура в стране настолько высокая, что популярные туристические объекты закрывают - люди теряют сознание в очередях.

Температура в Греции зашкаливает. Страну охватила самая ранняя волна жары в истории. В тсране настолько жарко, что гибнут люди. Об этом сообщает Іndependent.

Всем, кто едет в страну, объявили срочное предупреждение, поскольку уже четверо отдыхающих погибли и еще больше человек пропали без вести из-за рекордных температур.

Любимое место отдыха для большей части Европы - Греция - смтрадает от самой ранней жары за всю историю наблюдений. Волной тепла считается температура, превышающая +38°C в течение как минимум трех дней.

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Туристические объекты в душных Афинах и за их пределами были вынуждены закрыться. Акрополь также закрыл свои двери для посетителей после сообщений о людях, теряющих сознание в очереди. Власти Греции объявили тревогу о жаре третьего уровня, местным жителям приходят на телефоны предупреждения, призывающие работать из дома и избегать напряженных занятий на свежем воздухе.

В стране наблюдается самая ранняя волна тепла. "В 20-м веке у нас никогда не было волны тепла до 19 июня. В XXI веке их было несколько, но ни одного до 15 июня", - говорят местные метеорологи.

На северо-западном побережье Крита зафиксирована самая высокая температура: столбик термометра достиг +44,5°C.

Жара, связанная с более ранним, чем обычно, сезоном, привела к гибели нескольких туристов еще до начала высокого сезона. Так, мертвым был найден известный в Греции телевизионный врач Майкл Мосли. Мужчина потерял сознание и погиб во время прогулки.

Также 5 июня на Крите был найден мертвым 67-летний голландский турист. Мужчина потерял сознание при переходе через ущелье Милон в Ретимно. В тот же день 70-летний французский турист потерял сознание и скончался во время прогулки по пляжу на Крите. Четвертая смерть туриста была зарегистрирована в четверг, 13 июня, снова на Крите. 80-летний мужчина вышел из отеля, а затем его тепло нашли возле места археологических раскопок.

Как сообщается, на данный момент поисковые группы в Греции ищут еще трех пропавших без вести туристов.

Жара в Европе - последние данные

Адская жара уже срывает туристам отдых в Европе. Помимо Греции страдает также и Кипр, где из-за жары вспыхнули лесные пожары.

Напомним, ожидается, что температуры в 2024 году по всей Европе будут на уровне лета 2022 года - самого жаркого, когда-либо зарегистрированного на континенте.

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