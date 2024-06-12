Служба погоды Греции объявила предупреждение о сильной жаре с утра среды до 8 вечера четверга. По прогнозам, температура воздуха в Афинах будет чуть ниже 40C.

Греция закрывает туристические места и школы в Афинах из-за первой летней жары, сообщает Sky News.

По прогнозам, в среду и четверг в некоторых районах Греции температура воздуха достигнет максимума в 43C.

В результате популярный археологический памятник в Афинах - Акрополь, был закрыт с 9 утра до 2 часов дня (GMT) в среду из-за опасной для жизни температуры.

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Медики Красного Креста раздавали туристам бутылки с водой, а начальные школы и детские сады в южных районах страны были закрыты до пятницы, когда ожидается похолодание.

В городе также будут использоваться беспилотники, оснащенные тепловизионными камерами, для координации мер по охране здоровья населения.

Глобальное потепление - новости

В июле прошлого года в Греции царила аномальная жара, которая привела к сотням пожаров.

Аномальное повышение температуры пришлось на разгар туристического сезона. В связи с многочисленными лесными пожарами с популярного среди туристов острова Родос (он пострадал от огня больше всего) было эвакуировано беспрецедентное количество людей - почти 20 тысяч.

А в этом году аномальная жара накрыла Индию - в начале июня температура превысила 50 градусов по Цельсию, что привело к десяткам смертей от теплового удара.

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