Греция закрывает туристические места и школы в Афинах из-за первой летней жары, сообщает Sky News.
По прогнозам, в среду и четверг в некоторых районах Греции температура воздуха достигнет максимума в 43C.
В результате популярный археологический памятник в Афинах - Акрополь, был закрыт с 9 утра до 2 часов дня (GMT) в среду из-за опасной для жизни температуры.
Медики Красного Креста раздавали туристам бутылки с водой, а начальные школы и детские сады в южных районах страны были закрыты до пятницы, когда ожидается похолодание.
В городе также будут использоваться беспилотники, оснащенные тепловизионными камерами, для координации мер по охране здоровья населения.
Глобальное потепление - новости
В июле прошлого года в Греции царила аномальная жара, которая привела к сотням пожаров.
Аномальное повышение температуры пришлось на разгар туристического сезона. В связи с многочисленными лесными пожарами с популярного среди туристов острова Родос (он пострадал от огня больше всего) было эвакуировано беспрецедентное количество людей - почти 20 тысяч.
А в этом году аномальная жара накрыла Индию - в начале июня температура превысила 50 градусов по Цельсию, что привело к десяткам смертей от теплового удара.