"Деньги у нас закончились": бордели квартала красных фонарей в Амстердаме вновь откроют двери для секс-туристов

В профсоюзе секс-работников пока не надеются на скорое восстановление бизнеса.

В квартале красных фонарей в Амстердаме с 1 июля снова откроют двери для клиентов борделей. Согласно решению правительства, все секс-работники страны смогут снова работать без ограничений.

"Пора людям возвращаться. Деньги у нас закончились", – заявила председатель профсоюза Red Light United Фелісія Анна во вторник, 30 июня, пишет агентство новостей ANP, передает DW.com.

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Квартал красных фонарей является всемирно известной туристической достопримечательностью. До введения карантинных мероприятий его посещали около 35 тысяч туристов в день. Впрочем, с середины марта заведения в квартале было закрыто.

В профсоюзе секс-работников не надеются на скорое восстановление бизнеса. Много работниц из Восточной Европы из-за пандемии вернулись на родину. Кроме того, туризм в Амстердаме также восстанавливается медленно.

Red Light United настаивал на скорейшей отмене карантинных мероприятий, поскольку многие секс-работники не могут рассчитывать на государственную поддержку. При этом они вынуждены и в дальнейшем платить высокую аренду.

Выполнение условий о соблюдении дистанции в 1,5 метра, а также ношение масок и перчаток невозможны в секс-индустрии. Однако клиенты должны мыть и дезинфицировать руки. "Все, к чему прикасались, например кровать или дверные ручки, должен быть продезинфицированы", - отмечает Фелисия Анна.

В рамках ослабления карантинных мероприятий секс-индустрия возобновит свою работу с 1 июля и в Австрии. В Швейцарии разрешили работу борделей еще с 6 июня.

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