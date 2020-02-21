В Амстердаме вместо квартала красных фонарей сделают "эротический центр"

Новый специальный комплекс будет закрытым.

Правительство Нидерландов планирует часть квартала красных фонарей перенести в специальный "эротический центр".

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Об этом сообщает ТСН.

С 1 января 2020 года в Амстердаме ввели запрет на организованные туры в квартале красных фонарей и борьбу с массовым туризмом.

Мэр города Фемке Халсема пообещала убрать квартал красных фонарей, потому что местные жители часто жалуются на шумных туристов.

Новый специальный комплекс будет закрытым. Там будут специальные комнаты, кафе, спортивный клуб, салон красоты, солярий и театр.

Как сообщал УНИАН, посетителей легендарного квартала красных фонарей в Амстердаме все чаще интересует возможность сфотографироваться с девушками легкого поведения, стоящих в витринах, чем воспользоваться интимными услугами. Сами путаны в легком недоумении.