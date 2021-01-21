Мужчина заявил, что не винит отель в случившемся, поскольку это вина его жены, но попросил туристов учесть, «что такое может случиться на этом курорте».

Обиженный муж поставил на популярном сервисе TripAdvisor «одну звезду» курортному отелю, в котором его жену якобы соблазнил массажист.

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Как пишет The Independent, пользователь по имени Майкл описал отель The Palms на островах Теркс и Кайкос (британская заморская территория в Атлантическом океане к юго-востоку от Багамских островов) как «красивый курорт».

Мужчина утверждает, что он отлично проводил время на курорте со своей женой, пока не решил слетать домой, чтобы забрать на отдых их сына. Когда он вместе с сыном вернулся на курорт, что-то было не так.

«Моя жена в конце концов сказала мне, что она пошла на массаж, пока я летал за нашим сыном, где ее соблазнил массажист, который провел с ней ночь», - пожаловался обиженный супруг.

Также он уточнил, что не винит курорт в случившемся, ведь это вина его жены. «Но знайте, что такое может случиться на этом курорте», - добавил он и оценил курортный отель The Palms одной звездой из пяти возможных. Позже отзыв был удален.

Отметим, это уже не первый скандал, вызванный отзывами на TripAdvisor. Осенью прошлого года в Таиланде был задержан американский турист, который оставил серию негативных отзывов о курорте Sea View Resort на острове Ко Чанг.

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Перевод: Марина Григоренко