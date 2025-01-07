Водолеям астролог советует посетить Боливию.

Путешествия становятся все более популярными. Среди разнообразия предложений довольно трудно выбрать, куда поехать на отдых.

Но что если выбирать направление не по картам и отзывам, а по звездам? Астролог Стеф Койфман в материале для Condé Nast Traveler рассказала, какие места вам стоит посетить в 2025 году, учитывая ваш знак Зодиака.

Овен: Земля Королевы Мод, Антарктида

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Вы никогда не отступаете перед вызовом, поэтому, вероятно, вы предпочтете землю, на которую мало кто ступал раньше. Почему бы вам не поставить себе такую цель 2025 год, чтобы иметь возможность сказать, что вы побывали на всех семи континентах?

Телец: Перуанская Амазония

То, что вы умеете ценить роскошь, не означает, что вы не любите природу. Наоборот – вы можете считать красоту природы самой большой роскошью из всех возможных. Почему бы не посетить Перуанскую Амазонию?

Экспедиционный круиз по Амазонке – это непревзойденный способ познакомиться с одной из самых динамичных экосистем планеты.

Близнецы: Гренландия

Вы можете воспользоваться возможностью поехать в Гренландию в 2025 году, чтобы перевести дыхание, а затем вернуться с историями, которыми можно будет порадовать окружающих. Это довольно необычная страна. Оказавшись там, вы сможете насладиться фьордами и арктическими морскими пейзажами.

Рак: Праяградж (Аллахабад), Индия

В 2025 году вы будете чрезвычайно хотеть духовных пробуждений и общения с божественным. Если вы готовы лететь уже и сейчас, с 13 января по 26 февраля в Праяградже проходит Кумбх Мела проходит. Происходящий лишь раз в 12 лет, Кумбх является священным индуистским паломничеством, а также одним из крупнейших человеческих собраний в мире, и разворачивается в месте слияния трех великих рек в Индии.

Лев: Куба

Вечеринку можно устроить везде, куда бы вы ни поехали. Но вам стоит подумать о поездке на Кубу в 2025 году. В этой стране нет недостатка в развлечениях – начиная от традиционных развлечений, таких как танцы сальсы, и заканчивая новыми, более перспективными джазовыми фестивалями и лаунж-барами.

Возможно, страна переживает трудные времена, но ее отельеры, творцы и художники прокладывают путь в будущее, полное надежды и красоты.

Дева: Национальный парк Эль-Импропейбл, Аргентина

2025-й может стать годом, когда вы наконец подарите своему внутреннему ребенку опыт сафари, о котором вы мечтали всю жизнь. Аргентинский национальный парк Эль-Импропейбл, который изначально был основан как проект по сохранению и ревайлдингу в суровом регионе Чако, в 2025 году снова предложит трехдневные речные сафари. Возможно, у вас будет шанс увидеть тапира или муравьеда – а если повезет, то даже ягуара. И да, вы можете хорошо отдохнуть в Лос-Пальмаресе, который предлагает каякинг и верховую езду.

Весы: Западная Нигерия

В этом году вы можете запланировать поездку в Нигерию на открытие Музея западноафриканского искусства в городе Бенин, где будут представлены репатриированные бронзовые статуи и другие предметы разграбленного культурного наследия, которые ранее хранились в европейских и американских коллекциях. Вы также можете отправиться в Лагос, где проходит множество интересных мероприятий.

Скорпион: Палау

Отличные новости, Скорпионы: в 2025 году вы будете иметь больше свободы для путешествий.

Ваше направление – Палау, который охраняет свое экологическое и культурное наследие, требуя от всех предприятий и посетителей подписать обязательства по устойчивому туризму. Если вы решите приехать сюда, июнь и август будут самыми тихими месяцами, но это потому, что они влажные и дождливые. Конец апреля и начало декабря – тоже неплохое время для поездки. В идеале, бронируйте путешествия в период с 11 августа по 3 сентября, когда погода не слишком суровая.

Стрелец: Топ-Энд, Австралия

Вы обожаете широкие, открытые пространства, а еще лучше – те, где светит солнце. Подумайте о путешествии в австралийскую Северную территорию, которую местные жители называют просто Топ-Энд. Отправляйтесь на пешеходные экскурсии днем и круизы для наблюдения за звездами ночью, или же посетите родину ватчан, где вы сможете познакомиться с живописью коренных австралийцев, послушать их рассказы, попробовать их еду и выучить их язык.

Козерог: Марсель, Франция

Если Париж кажется вам немного "заезженным" туристическим направление, вы можете подумать о поездке в Марсель. Это крутой, модный и классический город, который вы сможете оценить.

Лето, безусловно, является пиковым сезоном в Марселе, и это имеет все плюсы и минусы. С точки зрения астрологии, лучшее время для путешествий туда в этом году приходится на январь, апрель и июнь, желательно между 6 и 17 июня.

Водолей: Ла-Пас, Боливия

Ла-Пас уже давно привлекает внимание путешественников, которые стремятся увидеть что-то необычное. В этом году Боливия будет праздновать свое двухсотлетие, а это значит, что вы будете иметь большой выбор событий, на которые можно сходить во время поездки.

Ла-Пас сейчас переполнен дизайнерскими отелями и ресторанами, которые нарушают все правила.

В этом году лучшим временем для путешествия будет вторая половина октября – начало ноября, а конец сентября – начало октября замыкает тройку лидеров (для полной уверенности отправляйтесь после 23 сентября).

Рыбы: Каракол, Кыргызстан

Каракол известен как столица приключений Центральной Азии. Здесь есть горы, озеро, пешие прогулки, каякинг, парапланеризм, катание на лыжах и лошадях.

Куда поехать вдвоем в 2025 году

Для многих пар романтические путешествия являются важной составляющей счастливых отношений. И многое здесь зависит от правильного выбора места для отдыха.

Эксперты советуют посетить Санторини в Греции, а также Марракеш в Марокко. В список также попали Мальдивы, Париж, Пхукет и другие направления.

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