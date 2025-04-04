Большинство из этих городов в мае радуют комфортными 25 градусами тепла и 10 солнечными часами в день.

Май – это по сути последняя возможность отдохнуть в популярных городах Европы до начала изнуряющей жары и прибытия толп туристов.

Эксперты издания The Independent назвали восемь замечательных туристических направлений в Европе, где тепло и солнечно в мае.

1. Гозо, Мальта (средняя температура в мае +24C, количество солнечных часов в день – 9). Мальтийский остров Гозо предлагает более спокойный темп отдыха, чем материк, который находится всего в 45 минутах езды на пароме. Здесь можно насладиться прекрасными средиземноморскими видами, местной кухней и прогулками по сельским пешеходным тропам. Площадь Гозо составляет всего 67 кв. км, но там действует 15 автобусных маршрутов, предлагающих туристическую сеть по всему острову. В его столице Рабат (или Виктории, как ее еще называют) можна найти средневековую цитадель, в которой находится исторический дом Гран-Кастелло, Музей археологии Гозо и Собор Гозо.

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2. Севилья, Испания (средняя температура в мае +26C, количество солнечных часов в день – 8). Столица Андалусии может похвастаться множеством архитектурных сооружений, от современных зданий до исторических памятников, включая готический Севильский собор 16 века, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, построенный во времена мавров.

3. Салоники, Греция (средняя температура в мае +25C, количество солнечных часов в день – 8). Если вы ищете виды на море и культурный городской отдых, это идеальное место для посещения. Белая башня Салоник находится на набережной, а исторические достопримечательности также включают арку Галерия 4 века и Ротонду, в то время как стены Салоник, окружающие город, были построены в Средние века. Тем временем, на главной улице города Эгнатия с ее магазинами, ресторанами и барами вовсю бурлит ночная жизнь.

4. Бодрум, Турция (средняя температура в мае +27C, количество солнечных часов в день – 11). Этот полуостров расположен на юго-западном побережье страны и выходит на бирюзовые воды Эгейского моря, что делает его идеальным местом для пляжного отдыха в мае. Этот красивый портовый город радует глаз живописными, побеленными домами и Бодрумским замком 15 века, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Бодрум также известен своими оживленными барами, ресторанами и ночной жизнью.

5. Форментера, Испания (средняя температура в мае +24C, количество солнечных часов в день – 9). Самый маленький из Балеарских островов расположен к юго-востоку от Ибицы и является более тихим, менее многолюдным местом отдыха. Здесь есть захватывающие пляжи и бирюзовые воды, а также несколько городов и курортов для изучения, включая Ла-Савина, Эс-Миджорн, Кала-Саона, Эс-Пужоль и Эль-Пилар-де-ла-Мола. До Форментеры можно добраться на пароме, и стоит знать, что количество транспортных средств ограничено летом, чтобы защитить этот живописный остров.

6. Сорренто, Италия (средняя температура в мае +26C, количество солнечных часов в день – 8). Этот исторический город расположен на полуострове, предлагающем посетителям потрясающий вид на Неаполитанский залив. Тем временем, май – это идеальное время, чтобы увидеть здесь цветущие апельсиновые и лимонные деревья. Кроме того, в это время как правило, в городе меньше посетителей, чем в пиковые летние месяцы.

7. Протарас, Кипр (средняя температура в мае +26C, количество солнечных часов в день – 10). Этот курортный город на востоке Кипра предлагает великолепные пляжи, где можно поваляться на шезлонге или совершить живописную прогулку по побережью. Тем временем, залив Фигового дерева – самое известное прибрежное место, где есть бары, рестораны и ночная жизнь. Кроме того, знаменитый город вечеринок Айя-Напа находится всего в 15 минутах езды.

8. Кашкайш, Португалия (средняя температура в мае +23C, количество солнечных часов в день – 9). Этот город всего в 40 минутах от столицы Лиссабона претдалагает туристам такие культурные достопримечательности, как величественный дом 19 века Каса-де-Санта-Мария и музей маяка Санта-Марта. Мероприятия на свежем воздухе включают пешеходные тропы, каякинг, греблю на доске с веслом и парапланеризм, также Кашкайш славится своими многочисленными полями для гольфа.

Как сообщал УНИАН, ранее исследование круизного оператора Riviera Travel определило десять стран Европы, где на данный момент меньше всего туристов, и, соответственно, там можно отдохнуть от переполненных людьми улиц и очередей в музеи.

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