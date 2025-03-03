Апрель дает туристам возможность насладиться замечательными местами в тепле, но еще без толп.

Многие туристы любят путешествовать в апреле, поскольку в это время в большинстве мест на планете уже достаточно тепло, да и пасхальные праздники дают дополнительные выходные. При этом даже на самых популярных направлениях еще нет толп туристов, поскольку у школьников и студентов еще не начались каникулы.

Эксперты туристического издания Condé Nast Traveler назвали лучшие места на планете для посещения в апреле 2025 года.

"Лучшие места для посещения в апреле – это возможность максимально насладиться весной. Это время, когда мы выходим из бодрящего холода зимы, и апрель – самое подходящее время для того, чтобы увидеть тюльпаны в Стамбуле или цветение сакуры в Осаке, а также стать свидетелем сезона "распускания почек" во французском регионе Шампань. Кроме того, это пик межсезонья – окно прямо перед тем, как безумные толпы лета обрушатся на Португалию и Пуэрто-Рико", – отмечают эксперты издания.

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Пять лучших туристических направлений мира для посещения в апреле 2025

1. Осака, Япония. Эта загадочная страна Азии является одним из самых желанных туристических направлений в мире, и апрель традиционно считается лучшим временем для ее посещения – тогда, когда масово цветут сакуры. Вдобавок к этому именно в следующем месяце в Осаке запланировано открытие сразу нескольких роскошных отелей.

2. Марракеш, Марокко. Среди преимуществ посещения Марокко весной – более мягкая температура и меньше людей. Тем временем, Марракеш является очень доступным городом благодаря относительно недорогим перелетам и дружелюбным местным жителям, не говоря уже о множестве культурных достопримечательностей.

3. Шампань, Франция. Тут все просто – это родина игристых вин и один из самых красивых регионов Франции. Весна здесь известна как сезон "распускания почек", когда на виноградниках по всей Шампани появляются новые почки, а виноградари возобновляют процессы выращивания винограда. За пределами фермы путешественники могут наслаждаться мягкой погодой, идеально подходящей для верховой езды и пикников на винодельне.

4. Португалия. Помимо того, что в апреле здесь можно избежать огромных летних толп, в это время, как правило, туристов встречает более мягкая погода и менее дорогие цены на отели, чем в надвигающийся высокий сезон. Относительное отсутствие туристов в Лиссабоне будет особенно приятным, позволяя в полной мере оценить знаменитую выпечку и изразцовую архитектуру города.

5. Стамбул, Турция. Крупнейший город страны проводит свой международный фестиваль тюльпанов каждый апрель с 2006 года. В это время в городских парках, садах и даже на кольцевых транспортных развязках распускается до 30 миллионов цветов. Только на площади Султанахмет высаживается более 500 тысяч тюльпанов, создавая потрясающий красочный ковер под Голубой мечетью.

Как сообщал УНИАН, ранее журнал о туризме и развлечениях Time Out назвал лучшие места в Европе и мире, где тепло в апреле.

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