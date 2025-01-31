От Европы до Азии: где в мире тепло в апреле

Многие туристические эксперты называют апрель лучшим временем для посещения некоторых популярных туристических направлений – этот месяц считается межсезоньем, но также является уже достаточно теплым для комфортного отдыха.
Таким образом у туристов есть возможность насладиться прекрасными местами без толп и по доступным ценам, но при этом не кутаясь в пять слоев одежды.
Журнал о туризме и развлечениях Time Out назвал лучшие места в Европе и мире, где достаточно тепло (а иногда даже откровенно жарко) в апреле.
Где в апреле тепло в Европе
- Кипр – 21°C
- Канарские острова – 20°C
- Южная Испания – 18°C
- Родос, Греция – 17°C
Где в апреле тепло в мире
- Таиланд – 33°C
- Коста-Рика – 30°C
- Мексика – 27°C
- Гавайи, США – 24°C
- Южная Африка – 22°C
- Марокко – 20°C
Как сообщал УНИАН, ранее туристические эксперты из eShores представили свой "Календарь путешествий 2025", в котором они подобрали лучшие направления для путешествий на каждый месяц этого года.
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