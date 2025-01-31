От Европы до Азии: где в мире тепло в апреле

Многие туристические эксперты называют апрель лучшим временем для посещения некоторых популярных туристических направлений – этот месяц считается межсезоньем, но также является уже достаточно теплым для комфортного отдыха.

Таким образом у туристов есть возможность насладиться прекрасными местами без толп и по доступным ценам, но при этом не кутаясь в пять слоев одежды.

Журнал о туризме и развлечениях Time Out назвал лучшие места в Европе и мире, где достаточно тепло (а иногда даже откровенно жарко) в апреле.

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Где в апреле тепло в Европе

Где в апреле тепло в мире

  • Таиланд – 33°C
  • Коста-Рика – 30°C
  • Мексика – 27°C
  • Гавайи, США – 24°C
  • Южная Африка – 22°C
  • Марокко – 20°C

Как сообщал УНИАН, ранее туристические эксперты из eShores представили свой "Календарь путешествий 2025", в котором они подобрали лучшие направления для путешествий на каждый месяц этого года.

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