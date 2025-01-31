От Европы до Азии: где в мире тепло в апреле

Апрель – один из лучших месяцев года для комфортного отдыха без толп, но в тепле.

Многие туристические эксперты называют апрель лучшим временем для посещения некоторых популярных туристических направлений – этот месяц считается межсезоньем, но также является уже достаточно теплым для комфортного отдыха.

Таким образом у туристов есть возможность насладиться прекрасными местами без толп и по доступным ценам, но при этом не кутаясь в пять слоев одежды.

Журнал о туризме и развлечениях Time Out назвал лучшие места в Европе и мире, где достаточно тепло (а иногда даже откровенно жарко) в апреле.

Видео дня

Где в апреле тепло в Европе

Кипр – 21°C

Канарские острова – 20°C

Южная Испания – 18°C

Родос, Греция – 17°C

Где в апреле тепло в мире

Таиланд – 33°C

Коста-Рика – 30°C

Мексика – 27°C

Гавайи, США – 24°C

Южная Африка – 22°C

Марокко – 20°C

Как сообщал УНИАН, ранее туристические эксперты из eShores представили свой "Календарь путешествий 2025", в котором они подобрали лучшие направления для путешествий на каждый месяц этого года.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.