"Будут отдыхать чуть ли не стоя": эксперт спрогнозировал, что будет на морских курортах Украины этим летом

При этом он отметил, что есть уголки побережья, где можно отдыхать в палатках.

Летом 2020 года на черноморских пляжах Украины будут отдыхать чуть ли не стоя.

Такой прогноз в интервью сайту УНИАН озвучил организатор авторских туров по Украине Николай Иващенко.

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Он считает, что пляжи, скорее всего, будут переполнены, и цены взлетят. «Уже понятно, что ожидается аншлаг в Одессе, Затоке, на Херсонщине, в районе Бердянска. Хорошо отдохнет тот, кто в ближайшие дни забронирует жилье. Но те, кто привык отдыхать за границей, найдут не много более-менее качественных отелей в Украине. Причем, они воспользуются ситуацией и расценки в них будут швейцарскими. У нас есть больше мест для тех, кто готов отдыхать в «спартанских условиях». В этом сегменте нагрузка вырастет, но не в разы. Но, однозначно, на черноморских пляжах будут отдыхать чуть ли не стоя», – уверен эксперт.

При этом он отметил, что есть уголки побережья, где можно отдыхать в палатках.

«Если бы я решил отдыхать на море, то отправился бы в такие места. Например, на Кинбурнскую косу в Херсонской области. От ближайшего села надо ехать по разбитой дороге, потом по песку – это защищает от потока туристов. Но если вы добрались, вас ждет чистое море, белоснежный песок, соленое озеро розового цвета, дикая природа. Также хорошо на полуострове Джарылгач. Сложно попасть на косу Бирючий остров, но там – украинские Мальдивы», – посоветовал Иващенко.

Полную версию интервью читайте на сайте УНИАН.

Как сообщал УНИАН, по словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, больше всего в Украине, как и во всем мире, от коронавируса и карантинных ограничительных мер пострадали туристическая отрасль, ресторанно-отельный бизнес и транспорт.

В этой связи Кабинет министров активно обсуждает механизмы прямого стимулирования развития внутреннего туризма в Украине.

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