Гид Николай Иващенко: У нас слабая мода на путешествия по Украине. Почему-то считается, что можно отдохнуть в Карпатах, Львове, Одессе, Каменце-Подольском… На этом все закончилось, надо ехать за границу

В этом году на курортах Украины ожидается аншлаг. Неопределенная ситуация с авиаперелетами заставляет присмотреться к рекреационным зонам внутри страны. Но у большинства представление о том, где можно отдохнуть летом, сводятся к стереотипам: «пляж на Черном море» или «ресторанчик во Львове».

Организатор авторских туров Николай Иващенко около 30 лет занимается спортивным туризмом, побывал практически во всех уголках Украины, сделал 500 фоторепортажей о малоизвестных уголках страны. Он рассказал УНИАН о том, чего ждать этим летом от черноморских курортов, поделился принципами хорошего путешествия и рассказал о том, где насладиться дикой природой и как отдохнуть, чтобы не толкаться в толпе на пляже.

Как думаете, что будет в этом году на украинских курортах?

Пляжи, скорее всего, будут переполнены, и цены взлетят. Уже понятно, что ожидается аншлаг в Одессе, Затоке, на Херсонщине, в районе Бердянска. Хорошо отдохнет тот, кто в ближайшие дни забронирует жилье.

Но те, кто привык отдыхать за границей, найдут не много более-менее качественных отелей в Украине. Причем, они воспользуются ситуацией и расценки в них будут швейцарскими. У нас есть больше мест для тех, кто готов отдыхать в «спартанских условиях». В этом сегменте нагрузка вырастет, но не в разы. Но, однозначно, на черноморских пляжах будут отдыхать чуть ли не стоя.

Есть уголки побережья, где можно отдыхать в палатках. Если бы я решил отдыхать на море, то отправился бы в такие места. Например, на Кинбурнскую косу в Херсонской области. От ближайшего села надо ехать по разбитой дороге, потом по песку – это защищает от потока туристов. Но если вы добрались, вас ждет чистое море, белоснежный песок, соленое озеро розового цвета, дикая природа. Также хорошо на полуострове Джарылгач. Сложно попасть на косу Бирючий остров, но там - украинские Мальдивы.

Я не сторонник отдыха на юге в разгар сезона. На песке - градусов на пять жарче, чем в Киеве. Море относительно мелкое, «экскурсионки» практически нет. Весь отдых: покушал – полежал на пляже. И не надо забывать о комарах и о том, что из-за холодной весны море прогреется ближе к осени.

Я бы поехал не на юг, а на север. Или в горы повыше. Первый принцип непопсового путешествия – быть в противофазе. Большинство живет в определенном ритме, свободные дни – суббота и воскресенье, отпуск – летом. Если ты отдыхаешь в другом ритме, то популярное место открывается с другой стороны. В прошлом году мы были в Затоке 31 августа, и там не было людей. Это трудно представить, но все уехали. Мы встречали рассвет зимой на Говерле, и я думаю, что 95% туристов не видели вершину такой красивой...

Какие места вы бы порекомендовали?

У нас почему-то считается, что можно отдохнуть в Карпатах, Львове, Одессе, Каменце-Подольском. На этом все закончилось, надо ехать за границу. Но я бы, в первую очередь, советовал Днестровский каньон в Тернопольской области. Там множество красивых видов и можно организовать хороший рафтинг, сплавы на каяках. Специальная подготовка не нужна, вас проинструктируют, выдадут каски, спасжилеты, обеспечат питанием. За всем будет следить инструктор. Это не будет тяжело физически, против течения грести не надо.

Но обращаю внимание: когда начал развиваться сектор активного отдыха, появилось много ребят, у которых красивые сайты, но мало опыта. И понятно, что, чем больше группа туристов, чем меньше инструкторов, тем выше прибыль, а спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Не может быть серьезного сервиса с низкими ценами.

В окрестностях каньона есть много интересного. Структура скал такая, что образуются каскады водопадов, высота одного из них – Джуринского - 16 метров. И можно целый день провести в урочище Червоноград: там остатки и замка, и костела. Но баз отдыха в Днестровском каньоне мало, а летом они становятся детскими лагерями, и рядом с вами может отдыхать 200 детей.

Днестр – илистый, и любители купания удовольствия не получат. Пляжей практически нет, чаще катамаран просто причаливает у камня посреди речки, и все там купаются. Для отдыха с купанием, пляжами подойдет Ворскла, верховья Десны, Сейм. Но последнее время и там наплыв туристов. Я вижу в этих местах много новых отелей, их становится с каждым годом все больше.

А какова в целом ситуация с отелями?

У нас на спрос реагируют моментально. Чем популярней место, тем больше гостиниц. Каменец-Подольский – сплошной отель. Но, к сожалению, у нас слабая мода на путешествия по Украине. Владелец отеля понимает, что 90% туристов приедут в маленький городок на один день, и это будет уик-энд в сезон. В итоге надо за 20 условных рабочих дней окупить номер. Он не может быть слишком дешевым. Начнут приезжать в будние дни и круглый год – ситуация изменится.

Но, знаете, за что я люблю отдых с палаткой? Ты смотришь на фото комнаты – красота. Заселяешься, и начинается: чихнули через три номера - ты это слышишь, унитаз шатается, вода не течет. Дворец оказывается бумажным.

Куда можно поехать на один-два дня, чтобы отдохнуть на природе?

В Черниговской области есть Мезинский национальный природный парк. С инфраструктурой там - так себе. Но не обязательно ночевать на природе, можно снять отель, скажем, в Новгород-Северском, а оттуда уже приезжать на прогулки. Там отличные места для велосипедистов, это равнина с небольшими перепадами высот. Там есть маленькое село, в котором сохранилась вековая алея елей, каштанов и остатки пещерного монастыря. Его узкие коридоры расходятся в разные стороны, и мы не доходили до конца, боялись заблудиться.

На северо-западе Николаевской области есть ландшафтный парк Гранитно-степное Побужье. Вот там открылось много отелей и появились интересные развлечения: рафтинг, троллей над радоновым озером.

В 130 км от Киева - Трахтемировский полуостров. Это дикая природа, виды на Днепр. С инфраструктурой – так себе, но есть, где пройтись, прогуляться.

По Житомирской трассе, перед Коростышевым, есть несколько очень живописных карьеров, залитых водой. Но лучше ехать к ним не в выходной, а в будний день. Одно из озер особенно популярно, но рядом 5-6 аналогичных карьеров, рядом с которыми всегда мало людей. Но это место – «для ленивых». Если проехать за Житомир, на речке Тетерев у села Дениши - каньон с живописными скалами, остатки усадьбы Терещенко, монастырь.

Интересное направление – Полесье. Туда можно поехать, скажем, для того, чтобы посмотреть на «Каменное село» - огромные валуны в лесу в Олевском районе Житомирской области.

В какие небольшие городки можно поехать?

В Каменце и Хотине проводится множество фестивалей. Но есть менее популярные и интересные городки, где душа отдыхает, где вам рады, и не смотрят на вас, как на кошелек, который надо потрусить. На западе вы увидите типичный европейский городок: площадь рынок, костел, ратуша, синагога, остатки замка. И, скажем, еще недавно Збаражский замок был руинами. В него вложили большие деньги, реставрировали. В итоге там почти нет ничего оригинального, но это «лялечка» и сделана она грамотно.

Можно поехать в Бучач - не раскрученное, но очень классное место. Оно известно, главным образом, тем, что там жил и работа скульптор Иоганн Пинзель, и сохранились его оригинальные работы.

В 17 километрах от Львова есть Жовква. Она прекрасна! Это бывший польский городок, построенный по единому плану, не хаотично. Сейчас его состояние оставляет желать лучшего, но посмотреть есть на что. Там замковые стены, большая площадь в центре, ратуша, большие храмы, деревянная церковь с невероятно красивым иконостасом. В кофейнях, ресторанах цены раза в три ниже, чем во Львове. На день, на полдня можно смело туда поехать.

Есть интересные места на границе с Молдовой, например, Лядовский скальный монастырь, городок Буша. В последний много лет приезжают скульпторы на планер, там целый парк современной скульптуры.

В городках на севере - интересные монастыри, церкви, деревянные дома без пластиковых окон и еврочерепицы. Можно поехать на день в Новогород-Северский, Глухов. Седнев настолько красив, что в нем Союз художников открыл Дом творчества, художники приезжали вдохновляться местными пейзажами. А, кроме природы, много интересной архитектуры. Именно там стоит церковь, в которой снимали фильм «Вий». Если говорить об исторических объектах, то в Коростене есть интересный объект - «Скала», отреставрированный многоэтажный дот. И можно назвать еще десяток интересных городков…

Вы не боитесь, что за развитие внутреннего туризма придется заплатить горами мусора?

Когда-то я был первым, кто написал о красоте Букского каньона. Я помню, какая там была красота, и вижу, какую из него сделали огромную помойку. Печально, что наши люди делают с природой. Зачастую, хорошие люди, не думают, что оставляют после себя. «Умиляет», когда аккуратные туристы складывают мусор в кулечки и кладут в кусты, словно он оттуда аннигилируется.

Рулон мусорных мешков и маленькая лопатка – без этих двух предметов надо запрещать путешествовать. И надо понимать, что выброшенный в соседнем селе мусор не отправят на мусоросжигающий завод. Поэтому не удивительно, когда идешь от Ясыни в сторону Говерлы, то уже на территории национального парка видна огромная свалка. Если уж решили не оставлять ничего на природе, то отвезите мусор до крупного города.

Когда туристов очень много, девять из десяти уберут за собой, но десятый оставит мусор. Из тысячи - это будет сто. Только в том случае, если сознательный турист будет убирать не только свой, но и хоть не много чужого мусора, можно надеяться на сохранение относительной чистоты.

Влад Абрамов