Председатель медкомиссии Киева назвал 5 стран, в которые беспроблемно могут путешествовать украинцы

Председатель медицинской комиссии Киева сообщил, что украинцам официально разрешили к себе путешествовать несколько стран.

Украинцы в настоящее время могут беспроблемно путешествовать в 5 стран.

Об этом председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей сказал на брифинге в УНИАН.

Он напомнил, что с 1 июля частично возобновлено авиасообщение между Украиной и рядом стран. «Официально нам с первого числа разрешили въезжать к себе 5 стран - Турция, Албания, Хорватия, Египет и Черногория», - отметил Гелевей.

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При этом он напомнил, что для посещения Черногории украинцем нужно было продемонстрировать документы об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Его нужно было сделать в течение 48 часов перед въездом. «По моей информации на вчерашний день они сняли это ограничение, то есть украинцы могут сейчас свободно ездить в эту страну», - отметил председатель медкомиссии Киева.

По его словам, необходимо помнить, что Европейский Союз, открывая свои границы, поставил требование, что въезд разрешен гражданам тех стран, в которых количество больных коронавирусной болезнью на 100 тыс. населения должно соответствовать определенным критериям. Гелевей подчеркнул, что Украина не соответствует этим критериям, потому что в стране высокие показатели заболевания.

Председатель медкомиссии Киева напомнил, что в страны ЕС имеют право въезжать граждане Украины, которые имеют вид на жительство или контракты на работу, но при этом речь идет о работе, где работодатель доказывает, что эти работники крайне нужны.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза официально согласовал открытие внешних границ с 1 июля для 19 стран, но Украина не входит в этот перечень. В частности, критерии определения третьих стран, в отношении которых должны быть сняты ограничения на въезд в страны-члены ЕС, учитывают эпидситуацию и меры по сдерживанию распространения коронавируса, в том числе социальное дистанцирование, а также экономические и социальные факторы. Относительно эпидситуации страны должны отвечать следующим критериям: количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тыс. населения должно быть близким или ниже аналогичных средних показателей стран-членов ЕС по состоянию на 15 июня. Тенденция выявления новых случаев инфицирования должна быть стабильной или уменьшаться в течение этого периода по сравнению с предыдущими 14 днями.

Что касается мер реагирования, то учитывается имеющаяся информация о тестировании, наблюдении, отслеживании контактов, сдерживании и отчетности, а также надежность этой информации.

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