Крупнейшая в мире круизная компания допустила свое банкротство

Круизная компания, которая приостановила рейсы до 30 июня, еще не объявила дату возобновления работы. Однако некоторые круизы там планируют запустить к 1 августа.

Третий по величине в мире круизный оператор Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, выразил сомнение по поводу способности продолжать свой бизнес в связи с влиянием пандемии коронавируса.

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Компания в числе наиболее пострадавших от коронавируса. "COVID-19 оказал и, как ожидается, продолжит оказывать существенное влияние на финансовое состояние и операции, что отрицательно сказывается на нашей способности получать приемлемое финансирование", - сказал представитель компании, сообщает Reuters. Также в компании заявили, что у нее нет достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в течение следующих 12 месяцев.

Круизная компания, которая приостановила рейсы до 30 июня, еще не объявила дату возобновления работы. Однако некоторые круизы там планируют возобновить к 1 августа.

По состоянию на 24 апреля количество предварительных бронирований билетов на оставшуюся часть года было значительно меньше, чем в предыдущем году, несмотря на снижение цен до средних однозначных цифр.

Компания со штаб-квартирой в Майами столкнулась с коллективными исками. Истцы утверждают, что Norwegian Cruise Line делала для рынка и клиентов ложные и вводящие в заблуждение заявления о COVID-19 и его влиянии на бизнес.

В марте генеральный прокурор штата Флорида объявил о проведении расследования, связанного с маркетингом норвежского круизного холдинга во время вспышки коронавируса. Объектом внимания следователей были утверждения, что компания преуменьшает серьезность и высокую степень заразности коронавируса в попытке продать туры.

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