Круизные компании отменили часть судозаходов в Одесский порт из-за COVID-19

Уже отменены два захода в порт, запланированные на май.

Круизные компании отменили часть судозаходов в Одесский порт из-за пандемии COVID-19.

Как сообщила пресс-служба администрации порта, согласно прогнозам, в текущем году должен был произойти прорыв в круизном судоходстве. В частности, согласно предварительным заявкам, ожидалось 11 заходов круизных лайнеров в порт.

«Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Первое судно – немецкой компании «Phoenix Reisen» - «MS Albatros», которое должно было зайти в Одессу 4 мая, отменило заход», - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что эта компания приостановила все операции до 11 мая текущего года. Вторая компания – «Aegean Experience Maritime Company», судно которой «Aegean Odyssey» планировало посетить Одессу 10 мая, приостановила все маршруты до июня.

Как отметил начальник администрации Одесского порта Руслан Сахаутдинов, для возобновления круизного судоходства на Черном море администрация порта в 2018-19 годах провела многочисленные переговоры с ведущими игроками круизного бизнеса т. д.

«К сожалению, все наши усилия перечеркнул обрушившийся на мир коронавирус», - подчеркнул Сахаутдинов.

По его данным, порты Констанца (Румыния), Варна (Болгария) и другие тоже получают вынужденные отказы на круизные судозаходы.

«Турецкий Стамбул, который готовился к открытию в апреле самого крупного круизного терминала на Черноморском побережье «Галатапорт», планирует отложить запуск проекта. Всего же новый терминал Турции планировало посетить 61 круизное судно. Однако постепенно их количество сокращается», - сообщил Сахаутдинов.

По его словам, немецкая компания «Phoenix Reisen» пока не отменяла еще два судозахода в Одессу - лайнера «MS Amera» - 11 июня и 9 сентября. Кроме того, есть надежда, что 15 октября порт посетит судно «Aegean Odyssey». В июле-октябре ожидается заход в Одесский порт и других заявленных судов.

Отмечается, что на круизную индустрию очень сильно влияют политические и геополитические изменения. Но никто не ожидал, что мир будет охвачен пандемией, а одним из первых отреагировал на нее именно круизный бизнес. Начиналась проблема с падения спроса на все виды путевок, пересмотра круизными компаниями маршрутов - исключались заходы в Азиатский регион, затем - в итальянские порты.

«Но очень скоро этих мер оказалось недостаточно, и тогда началось массовое закрытие круизных линий», - пояснили в порту.

Одной из первых пострадала компания «Princess Cruises», которой пришлось поставить на карантин 2 своих судна - лайнер «Diamond Princess» простоял на якоре в Японии более 2 недель. Затем второй круизник – «Grand Princess» стал на простой у берегов Калифорнии, когда на борту были выявлены первые заболевшие.

«Princess Cruises» приняла оперативные меры: с 12 марта на 2 месяца полностью прекратила все маршруты. Аналогичную тактику применили и другие мировые игроки круизного рынка. Например, «Royal Caribbean Cruise Line», «Celebrity Cruises» и «Azamara» прекратили операции по всему миру с 13 марта.

Как отмечается, эти всемирно известные компании планируют возобновить работу 12 мая 2020 года, а «Costa Cruises» прекращает операции до 30 апреля.

«Fred Olsen Cruise Line» остановила все океанские круизы до 23 мая. «Silversea Cruises» планирует вернуться к работе не ранее 13 мая, «TUI Cruises» отменила все круизы до 3 мая.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в Одесский морской порт было 106 судозаходов круизных лайнеров, в 2014 году – 28, в 2015 году – 13, в 2016 году – 5, в 2017 году – один, а 2018 году – ни одного лайнера под иностранным флагом.

В 2020 году порт планировал 11 раз принять морские круизные лайнеры.