Венеция с мая вводит плату за въезд в исторический центр города

Новый налог будет входить в стоимость авиа- и железнодорожных билетов, а также в цену круизов и проезда в общественном транспорте, в том числе такси.

Коммунальный совет Венеции согласовал введение с 1 мая платы за въезд в исторический центр города.

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Член совета Джованни Джусто пояснил, что оплата въезда «призвана поощрить развитие цивилизованного туризма», передает kommersant. Полученные от сбора деньги пойдут, в частности, на уборку мусора, который оставляют приезжие.

«1 мая въездная плата будет введена, а затем как минимум в течение года мы будем внимательно следить за результатами этого эксперимента. Если он докажет эффективность данной меры, мы пойдем дальше и введем дифференцированную плату», - рассказал чиновник.

По словам Джусто, изначально планируется взимать с туристов по 3 евро. Если дело дойдет до дифференцированного сбора, он не будет превышать 10 евро. Предполагается, что новый налог будет входить в стоимость авиа- и железнодорожных билетов, а также в цену круизов и проезда в общественном транспорте, в том числе такси.

От уплаты въездного сбора освободят всех жителей области Венето, а также уроженцев Венеции, проживающих в других местах. Для туристов, отдыхающих в Венето, будет предусмотрена 50%-ная скидка. В целом скидку получат 22 категории льготников.