Из-за карантина один из самых популярных музеев мира, который до карантина посещали около 10 миллионов человек в год, в этом году потерял примерно 90 миллионов евро.

Один из самых посещаемых музеев мира Лувр, который находится во французской столице Париже, на аукционе продал за 80 тысяч евро возможность увидеть шедевр мирового искусства "Мону Лизу" без защитного стекла.

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Как говорится в сюжете ТСН, раз в год картину осматривают специалисты – на этот раз к ним присоединится победитель торгов.

Необычный аукцион устроили из-за финансового кризиса, постигшего музей на фоне пандемии. Кроме "свидания" с "Моной Лизой" на торги выставляли персональную экскурсию с директором музея – ее приобрели за 38 тысяч евро, и столько же заплатили за возможность погулять по пустому Лувру ночью.

Из-за карантина музей, который до карантина посещали около 10 миллионов человек в год, в этом году потерял примерно 90 миллионов евро.

Интересные факты о "Мона Лизе"

Мона Лиза (Джоконда), полное название которой «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо» - это картина, написанная итальянским художником Леонардо да Винчи около 1503 года. Картина является одним из самых известных и бесценных произведений живописи в мире. Относится к эпохе Возрождения, сообщает Wikipedia.

Личность, изображенную на портрете, сложно идентифицировать. По этому поводу было высказано много спорных и, порой, абсурдных мнений. Загадка вокруг незнакомки притягивает в Лувр ежегодно миллионы посетителей.

Секрет выразительности лица Джоконды в технике многослойной живописи «лессировками»-тонкими слоями краски поверх уже высохших слоев. Поэтому при прохождении света через прозрачные слои краски до холста он отражается и рассеивается совершенно по разному в зависимости от угла зрения на полотно или от угла падения света при движении Солнца. Поэтому выражение ее лица постоянно неуловимо меняется, оно действительно как живое.

Еще одна особенность данной работы - улыбка на лице, а может ее отсутствие. Ответ на этот вопрос ученые ищут до сих пор. Если смотреть непосредственно на губы, то изображение «улыбается», а если взгляд отвести немного в сторону, то улыбка «исчезает». Художнику удалось создать эффект «мерцающей» улыбки.

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Автор: Марина Григоренко