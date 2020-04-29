Lufthansa Group сделала ношение масок на борту самолета обязательным

Пассажиры должны будут самостоятельно обеспечить наличие маски, которая покрывает нос и рот.

Авиакомпании Lufthansa Group с 4 мая вводят обязательное требование по ношению маски на борту самолетов.

В сообщении группы, в которую входят Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Eurowings, указано, что данное требование будет действовать предварительно до 31 августа 2020 года.

Пассажиры должны будут самостоятельно обеспечить наличие маски, которая покрывает нос и рот. В авиакомпании уточнили, что это может быть одноразовая/многоразовая маска или шарф.

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Также авиаперевозчик советует пассажирам носить маску во время нахождения в терминале в аэропорту, поскольку не всегда можно обеспечить соблюдение дистанции между людьми.

Персонал Lufthansa Group будет использовать маски во время прямого контакта с пассажирами.

В рамках новой политики авиакомпании группы откажутся от временной практики блокирования соседних кресел в эконом и премиум-эконом классах, объясняя это тем, что «маски обеспечивают адекватную защиту здоровья».

При этом из-за низкой загрузки бортов персонал во время регистрации все равно будет стараться рассаживать пассажиров по всему салону.

Как сообщал ранее УНИАН, Wizz Air откроет базу в аэропорту «Львов» и запускает 7 новых маршрутов из Украины. Кроме того, на рейсах авиакомпании будут внедрены дополнительные меры, обеспечивающие физическое дистанцирование во время посадки.

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