В Швейцарии пилоты самолетов, которые не имеют возможности летать во время пандемии коронавируса, могут переучиться на машинистов поездов.
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Как сообщает The Independent, на данный момент швейцарские железнодорожники и авиакомпания Edelweiss изучают возможность создания программы переквалификации пилотов. Оказалось, что в то время как тысячи авиарейсов останавливаются по всему миру из-за ограничений на поездки, швейцарские железнодорожные компании борются с противоположной проблемой – они вынуждены отменять многие поезда из-за нехватки персонала.
Так, железнодорожные компании Chemins de fer fédéraux suisses (SBB/CFF) и Rhetische Bahn (RhB) сообщают, что каждый день им не хватает примерно 30 машинистов.
Оотмечается, что обучение на машиниста поезда обычно занимает от 14 до 16 месяцев.
Швейцарский профсоюз Aeropers, представляющий около 1300 пилотов, поддержал эту идею.
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