Кулеба отметил, что сроки открытия границ "Шенгена" для граждан Украины не связаны с вакцинацией от COVID-19.

За последние сутки количество инфицированных коронавирусом в Украине достигло 821 947 человек. И пока цифры не уменьшатся – о поездках в ЕС украинцам стоит забыть.

Читайте такжеКипр намерен открыть границы для иностранных туристов 1 марта

Как рассказал в интервью РБК-Украина глава МИД Дмитрий Кулеба, сроки открытия границ Шенгена для граждан Украины не связаны с вакцинацией от COVID-19, а лишь с общей статистикой по коронавирусу.

"Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос, безусловно, существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС", – пояснил Кулеба.

При этом чиновник отметил, что украинцам и кроме ЕС есть куда поехать. Он напомнил про 63 страны, куда в условиях пандемии продолжают пускать украинцев, из них десять государств – в Европе.

Путешествия в условиях пандемии: что стоит знать

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: УНИАН