Австрийцы планируют создать в Карпатах всесезонный туристический кластер

Ермак предложил создать на базе Национального инвестиционного совета рабочую группу по реализации этого проекта.

В Офисе президента Украины состоялось совещание, на котором обсуждался проект создания в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера «Боржава».

Как сообщает пресс-служба ОП, в совещании приняли участие глава президентского офиса Андрей Ермак и представитель австрийской горнолыжной индустрии, многолетний участник подготовки летних и зимних Олимпийских игр, бенефициарный владелец компании «Боржава Эссет» Гернот Ляйтнер.

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Представляя проект, он отметил, что пандемия коронавируса в мире создала такие условия, когда каждое государство берется развивать внутренние ресурсы. «Украина имеет уникальные ресурсы и природу, а место размещения будущего кластера горная Боржава с ее расположением и транспортным сообщением будет способствовать развитию туристического потенциала всего региона», - сказал Лейтнер.

Поэтому он выразил надежду, что встреча станет ключевой для развития проекта, подписания меморандума, в котором зафиксированы все шаги, которые должны быть выполнены государством, громадами и инвесторами, и его реализации.

Руководитель Офиса президента констатировал, что Украина заинтересована в воплощении этого проекта, и отметил, что присутствующие на его обсуждении - это те, кто будет официально привлечен к работе над его реализацией.

Ермак предложил создать на базе Национального инвестиционного совета рабочую группу по реализации проекта. Он должен быть согласован с профильными министерствами, должны быть согласованы все юридические вопросы, вопросы сотрудничества с инвесторами и т.д., подготовлена ​​подробная презентация.

«Чем скорее вы будете готовы представить президенту детальный проект, сроки, смету - тем лучше. Мы готовы содействовать на всех уровнях», - сказал руководитель Офиса главы государства.

«Как только эти два этапа будут пройдены, мы после обработки меморандума юристами будем готовы его подписать», - добавил он.

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