Дата проведения будет зависеть от изобретения вакцины от COVID-19.

Независимая лига школ самбы в Рио-де-Жанейро отложила грандиозное шоу парадов на неопределенный срок. Очередное карнавальное шествие должно было состояться в феврале 2021 году.

Об этом сообщает издание O Globo.

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Организаторы объяснили журналистам, что пошли на такой шаг в связи с пандемией COVID-19 и невозможностью защитить от инфицирования как участников, так и гостей.

Впрочем, они отметили, что меры не отменяются, а лишь переносятся на другой срок. Однако дата будет зависеть от изобретения вакцины от COVID-19.

Кроме того, отменят, скорее всего, и уличные карнавальные вечеринки в 2022 году – при условии развертывания худшего сценария невозможности иммунизации населения.

На сегодня Бразилия занимает третье место в мире по количеству больных коронавирусом. По состоянию на 25 сентября в стране 4 657 702 инфицированных.

В Рио-де-Жанейро, по традиции, карнавалы проходят ежегодно и состоят из двух частей: так называемого «народного» карнавала, который проходит по улицам и площадям города, и официального – фактически соревнование бразильских школ.

Карнавалы длятся пять дней и заканчиваются за 40 дней до Пасхи. По официальной статистике, ежегодно на мероприятие приезжает более миллиона туристов.

Однако в этом году пандемия COVID-19 изменила планы многим событиям. Так, организаторы Евровидения-2021 уже заговорили о четырех сценариях проведения песенного конкурса.

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Перевод: Яна Ставская