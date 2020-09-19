Евровидение в традиционном формате состоится только при условии изобретения вакцины от COVID-19.

Организаторы международного песенного конкурса заявили о намерении провести Евровидение в 2021 году, несмотря на пандемию COVID-19.

18 сентября они опубликовали на официальном сайте мероприятия четыре сценария развития событий.

Читайте такжеФильм о жизни на востоке Украины получил награду на Венецианском фестивале

Сценарий №1: Евровидение в привычном формате

В этой ситуации конкурс проведут по традиционной схеме на арене Ahoy в Роттердаме с девятью шоу, включая и генеральные репетиции, и с наполненным залом зрителей, делегаций участников и журналистов.

Он состоится только при условии изобретения за это время вакцины от COVID-19 или надежного тестирования.

Сценарий №2: Евровидение 2021 с ограничением на количество присутствующих

Все присутствующие на конкурсе на Евровидении в Роттердаме должны будут соблюдать социальную дистанцию на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Опять же, организуют девять шоу на арене, однако с ограничениями, чтобы учесть социальную дистанцию.

Количество делегатов от одной команды и телекомпании сократят. В то же время всем гостям придется соблюдать и введенный в Роттердаме карантин.

Организаторы позаботятся о новом размещении зрителей в зале, для этого даже введут жеребьевку: для тех, кто захочет посетить каждое шоу.

Сценарий №3: Евровидение на ограничения в поездках

В соответствии с этим вариантом развития событий, не все страны смогут отправить своих представителей в Роттердам, а прежде всего будут исходить из карантинных ограничений на Родине: позволят ли временные правила поехать в Амстердам.

Выступления, как и в прошлый раз, будут выполняться вживую.

Сценарий №4: Евровидение 2021 онлайн

В этом случае конкурс пройдет, при условии жесткого карантина, дистанционно.

Окончательно о формате проведения Евровидения в Роттердаме заявят в первые месяцы 2021 года.

Нынешний международный песенный конкурс Евровидение, который должен был проходить в Нидерландах, отменили в связи с пандемией коронавируса. Конкурс перенесли на 2021 год.

В мае состоялся онлайн-концерт Евровидения 2020. Его целью является объединение всех участников конкурса, которые должны представлять свои страны в Роттердаме.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Перевод: Яна Ставская